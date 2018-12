Sono stati disputati ieri due recuperi dei campionati regionali, uno del campionato Allievi girone B e uno del campionato Giovanissimi girone C; ecco i risultati:





Allievi Reg.

ARMANDO PICCHI – CECINA 1-1



Giovanissimi Reg.

SETTIGNANESE – AUDAX RUFINA

reti di Urbinati, Capecchi e doppietta di Di Gaudio per la Settignanese; rigore di Giusti per la Rufina



Sabato 22 alle ore 15.00 si svolgerà il recupero del campionato Juniores Nazionali fra Sinalnghese e Trestina.