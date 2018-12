E’ stata disputata ieri, nel tardo pomeriggio, la quattordicesima giornata del campionato Juniores Provinciali di Firenze. Ecco il riepilogo di tutti i risultati e i marcatori dei tre gironi:





GIRONE A

ALBERETA S. SALVI - SANCAT 0-0

A.RUFINA - FIRENZE SUD 3-0

reti di Bechelli, Sani e Saudino

BELMONTE A.G. - FLORIAGAFIR BELLARIVA 3-0

reti di Ferrarozzi 2 e Iacopozzi

I.C.INCISA - GREVIGIANA 1-1

MOLINENSE - A.G.DICOMANO 4-3

reti di Casini, Milani, Bufalini e Forte per la Molinense; di Cimarelli e Affortunati per il Dicomano

PELAGO - SAN CLEMENTE 2-4

doppietta di Bartoli per il Pelago; doppiette di Brancato e Berti per il San Clemente

SAN PAOLINO CARITAS - RESCO REGGELLO 1-3

reti di Miralli, Magni e Orsini per il Reggello

VALDARNO F.C. - LUDUS ’90 VALLE DELL’ARNO 9-0





GIRONE B

ATLETICA CASTELLO - SESTO CALCIO 2-2

reti di Romolini e Mejia per il Sesto

COBRA KAI - SCARPERIA 1-4

2 reti di Pini, 1 di Malaj e un’autorete per lo Scarperia

DLF FIRENZE - EURO CALCIO “B” 7-3

4 reti di Carli, 1 ciascuno di El Amrani, Faini e Lisi M. per il DLF

FIESOLE CALCIO - ISOLOTTO 1-0

FIRENZUOLA - BAGNO A RIPOLI RINV.

FLORENCE S.C. - SIGNA 1914 1-2

PONTE RONDINELLA MARZOCCO - C.S.FIRENZE 1-0

rete di Mannini

SAN LORENZO C.G. - SORMS S.MAURO 2-2



GIRONE C

AURORA MONTAIONE - REAL CERRETESE 2-3

reti di Lucchesi e Marconcini per l’Aurora

C.S.LEBOWSKI - MALMANTILE 4-0

reti di Ghiandelli, Conti e Lanfranchi 2

CERBAIA-AVANE 6-1

doppiette di Campolmi e Marranci, rete di Galati e un’autorete per il Cerbaia; di Massini per l’Avane

CERTALDO - S.MARIA 5-1

tripletta di Bandini, rete di Falorni e Corsi per il Certaldo; di Santoro per il S.Maria

GAMBASSI - VIRTUS LAURENZIANA 0-4

reti di Bacci e Onsihuay e doppietta di Lapini

GIOVANI VINCI - GINESTRA FIORENTINA 2-2

doppietta di Perri per il Vinci

SANCASCIANESE - FIRENZE OVEST 0-1

rete di Alba

SP.SAN PIERINO - LIMITE E CAPRAIA 0-1

rete di Rofi