Serie D : Sinalunghese e Sangiovannese in campo per il recupero Inviato da Sonia Nuzzi 14 letture ) Si gioca oggi il recupero della quattordicesima giornata del campionato di Serie D fra Sinalunghese e Sangiovannese, rinviata lo scorso 25 novembre per la tragica...





...scomparsa del giocatore della squadra senese Matteo Della Lena. Le due squadre sono scese in campo alle 14.30 con le seguenti formazioni:



Sinalunghese – Sangiovannese 2-0

SINALUNGHESE: Marini, Bruschi, Barbagli, Chiasserini, Menchetti, Fanetti, Mencagli, Montagnoli, Lucatti, Mancini, Capogna. A disp.: Marchi, Chioccioli, Quero, Cerofolini, Bartoccini, Meoni, Adamo, Doka, Vasseur. All.: Roberto Fani.

SANGIOVANNESE: Scarpelli, Marchi, Papini, Mazzoli, Scoscini, Benedetti, Rontini, Muscas, Mencagli, Mugelli, Gerardini. A disp.: Garbinesi, Gautieri, Caloni, Tacconi, Baldesi, Loffredo, Regoli, Polo. All.: Renato Buso.

ARBITRO: Domenico Mirabella di Napoli, coad. da Gambino di Nocera Inferiore e Pelosi di Ercolano.

RETI: 49' Mancini, 63' Mencagli.

Torna alla vittoria la Sinalunghese dopo 10 partite di astinenza e lo fa contro una Sangiovannese decisamente al di sotto delle aspettative. Primo tempo senza azioni degne di nota: su un campo fangoso, le squadre si controllano e si studiano senza infierire. Nella ripresa al 3' subito la svolta: Mattia Mencagli si invola sulla destra crossa, la palla rimane in area, la difesa ospite non riesce a liberare, arriva Capogna, il portiere tocca ma non trattiene, la palla si avvia verso la rete, Mancini le dà una spinta decisiva e porta in vantaggio i padroni di casa. La reazione della Sangiovannese è sterile: al 7' punizione di Marzoli, colpo di testa di Mugelli, palla a fil di palo. Un minuto dopo sinistro di Muscas, palla abbastanza vicina al montante, ma guori dallo specchio. Al 10' altro episodio decisivo della gara: Papini, già ammonito, ferma Mencagli con le "cattive", l'arbitro gli mostra il secondo giallo e lasciando la Sangio in inferiorità numerica. Al 18'







