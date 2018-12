Con i tre anticipi giocati ieri (martedì 18) hanno preso il via gli ottavi di finale della Primavera Tim Cup, oggi sarà la volta delle altre partite, compresa la Fiorentina...







...che scenderà in campo alle 14.30 contro la Spal allo stadio “Bozzi” delle Due Strade.



Queste le gare giocate ieri:

ATALANTA-PERUGIA 4-0

Reti di Del Prato, Pina Gomes, Okoli e Traorè

INTER-PALERMO 6-2

Reti di Pompetti, Merola 3, Esposito 2 per l’Inter; di Lucera, rig. Santoro per il Palermo

MILAN-VERONA 1-3

Reti di Capanni per il Milan; di Felippe 2 e Traorè per il Verona



Queste invece le gare in programma per oggi:

11:00 - ROMA-SASSUOLO

12:00 - CHIEVO-COSENZA

14:30 - FIORENTINA-SPAL

14:30 - JUVENTUS-GENOA

14:30 - TORINO-CAGLIARI