Partite : Domani in campo Juniores e Allievi provinciali Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Si svolgerà domani, mercoledì 19 dicembre, un intero turno di campionato di Juniores e Allievi della provincia di Firenze. Si tratta della giornata n.14 per entrambe le categorie, che...





...giocheranno ancora nel prossimo fine settimana, per poi fermarsi per le festività natalizie e di fine anno.



Ecco il programma completo:



JUNIORES



GIRONE A: Albereta S. Salvi - Sancat (Albereta v.Villamagna ore 20.00)

A.Rufina - Firenze Sud (“Bresci” Rufina ore 18.30)

Belmonte A.G. - Floriagafir Bellariva (Pazzagli ore 19.30)

I.C.Incisa - Grevigiana (Incisa ore 17,00)

Molinense - A.G.Dicomano (Molin del Piano ore 19.15)

Pelago - San Clemente (com.le Tosi ore 17.00)

San Paolino Caritas - Resco Reggello (Cascine del Riccio ore 18.00)

Valdarno F.C. - Ludus ’90 Valle dell’Arno (Madonnino Figline Valdarno ore 17.30)



GIRONE B: Atletica Castello - Sesto Calcio (Pontormo ore 18.00)

Cobra Kai - Scarperia (Velodromo ore 19.00)

DLF Firenze - Euro Calcio “B” (“Pacini” via Paisiello ore 17.00)

Fiesole Calcio - Isolotto (“Pandolfini” Caldine ore 18.00)

Firenzuola - Bagno a Ripoli (Firenzuola ore 17.30)

Florence S.C. - Signa 1914 (“Bianchi” Mantignano ore 18.35)

Ponte Rondinella Marzocco - C.S.Firenze (Ponte a Greve ore 17.00)

San Lorenzo C.G. - Sorms S.Mauro (San Lorenzo di Campi B. ore 19.00)



GIRONE C: Aurora Montaione - Real Cerretese (com.le “Il Prato” ore 18.00)

C.S.Lebowski - Malmantile (“Nesi” Tavarnuzze ore 19.00)

Cerbaia-Avane (“I Due Pini “ Cerbaia V.P. ore 19.00)

Certaldo - S.Maria (Certaldo ore 19.45)

Gambassi - Virtus Laurenziana (Case Nuove di Gambassi ore 18.00)

Giovani Calcio Vinci - Ginestra Fiorentina (Ripalta, Vinci ore 20.00)

Sancascianese - Firenze Ovest (S.Casciano V.P. ore 18.00)

Sporting San Pierino - Limite e Capraia (San Pierino ore 20.30).



ALLIEVI



GIRONE A: A.G.Dicomano - S.Banti Barberino (“Pasquini” Dicomano ore 17.00)

A.Rufina - Sancat (“Bresci” Rufina ore 16.50)

C.S.Firenze - Porta Romana Oltrarno (Velodromo ore 17.00)

Laurenziana – Pontassieve (via di Caciolle ore 17.00)

Molinense - Albereta San Salvi (“Vitali” Molin del Piano ore 17.30)

Resco Reggello - Fiesole Calcio (suss. Reggello ore 18.00)

Virtus Rifredi - N.P.Novoli (Madonnina del Grappa ore 15.00)

Sesto Calcio 2010 - S.Piero a Sieve (La Volpaia, Sesto F.no ore 18.00)



GIRONE B:Audace Legnaia – DLF Firenze (“Bacci” via Dosio ore 17.00)

Bagno a Ripoli - Malmantile (“I Ponti” via Roma ore 17.30)

Cerbaia - San Giusto L.B. (“I Due Pini” Cerbaia ore 17.00)

Florence S.C. - V.Gambassi Terme (“Bianchi” Mantignano ore 17.00)

Grevigiana - Atletico Calcio Impruneta (“Franchi” Greve in Chianti ore 18.30)

Isolotto - Limite e Capraia (“Boschi” Isolotto ore 18.00)

Montelupo - Montespertoli (“Castellani” Montelupo F.no ore 19.15)







