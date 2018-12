La società Fornacette Casarosa, referente per la Toscana del Parma Football Academy, comunica di aver organizzato la prima edizione del torneo “Memorial Gianluca Signorini”...





... per Esordienti 2006/2007, che si svolgerà presso l’impianto “P.Masoni” di Fornacette (Pi).



Il torneo inizierà il 24 Marzo 2019 e gli incontri verranno effettuati la domenica pomeriggio. Si tratta di un torneo con scontri diretti inseriti in un tabellone che daranno accesso alla giornata finale, che prevede la partecipazione di società di Serie A e B, per Domenica 19 Maggio 2019 (ad oggi già certe le adesioni di Parma, Genoa e Livorno).



Le partite di questa fase saranno giocate con scontri diretti che daranno accesso alle vari fasi di passaggio turno e si svolgeranno nelle domeniche pomeriggio a partire dal Marzo 2019 (24 e 31) fino a Aprile (7, 14, 21 e 28) nell’impianto in sintetico nel centro sportivo di Fornacette.