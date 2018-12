Un’altra tappa con prestazioni di rilievo, la quindicesima: la Zenith Audax centra il “poker” (suo primo stagionale e quarto assoluto 2018/19) e il miglior punteggio di giornata





..., cosa che gli consente di arrivare in scia all’Aquila Montevarchi (attualmente quinto) e guadagnarsi una passerella sotto i riflettori.

Il Tau Altopascio arriva al terzo “full” consecutivo e il settimo totale in tredici giornate, una cadenza impressionante.

La Sestese inanella un altro secondo miglior punteggio e diventa campione d'inverno con un turno di anticipo. Nella prossima giornata (ultima prima della sosta), orfana di Allievi e Giovanissimi, non può essere raggiunta matematicamente da nessuna delle inseguitrici. La Cattolica Virtus si riprende prontamente il terzo gradino del podio. Scandicci ora quarta.

Cinque le “doppiette” realizzate, prestigiosa e anche pratica quella èlite del Margine Coperta che recupera diverse posizioni col miglior balzo di giornata. La Pietà 2004, nella parte medio bassa del ranking, ha fatto registrare i migliori progressi.



Aggiornata la classifica tenuto conto dei recuperi e della maxi penalizzazione affibbiata alla Colligiana.





SOCIETÀPIÙ DELLA SETTIMANA: Sestese Calcio



VETRINA DELLA SETTIMANA: Zenith Audax



MAGGIOR NUMERO DI PUNTI FATTI: 15 Zenith Audax

MIGLIOR BALZO IN CLASSIFICA: dalla 4ª posizione alla 3ª posizione San Michele Cattolica Virtus

BALZO PIÙ LUNGO IN CLASSIFICA: dalla 42ª posizione alla 35ª posizione Margine Coperta



POKER 4 su 4: Zenith Audax

TRIPLETTA 3 su 3: Tau Calcio Altopascio (terza consecutiva)

DOPPIETTA 2 su 2: Castelfiorentino; Giovani Fucecchio 2000; Margine Coperta; Mazzola Valdarbia; Sporting Cecina 1929



SOCIETÀ DI PURO SETTORE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Tau Calcio Altopascio (2ª posizione) stabile

SOCIETÀ CON DUE SQUADRE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: San Donato Tavarnelle (27ª posizione) perde due posti

SOCIETÀ CON UNA SQUADRA PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Ghivizzano Borgo a Mozzano; Real Forte Querceta; Seravezza Pozzi Calcio (38ªposizione) perdono due posti



SOCIETÀ AL COMANDO IN CLASSIFICA GENERALE: San Michele Cattolica Virtus