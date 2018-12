Anteprima : Sta per arrivare in edicola un Caciopiù "specialissimo"! Inviato da Sonia Nuzzi 22 letture ) Quello in edicola domattina sarà un numero specialissimo di Calciopiù. Innanzi tutto per il numero delle pagine, ben 56, come non era mai successo fino ad ora.





E poi perché è il numero dei tradizionali Auguri di Natale, quelli che le società estendono a tutti gli sportivi attraverso le nostre pagine.

Tutto questo, ovviamente, non ha distolto la nostra attenzione dal calcio giocato, dai campionati dilettantistici e da quelli giovanili, che in alcuni casi già si fermano per le festività di fine anno e in altri si preparano invece all’ultimo turno prima della sosta.



C’è spazio per i primi verdetti, come quelli che riguardano la prima fase dei campionati provinciali Allievi B e Giovanissimi B; la situazione aggiornata di tutti i campionati Nazionali e Regionali; il resoconto dell’Assemblea del Comitato Regionale Toscano che si è svolta sabato a Coverciano e il “sogno azzurro”di Antonio Oriti, brillante e promettente Under 17 del Rinascita Doccia, convocato nella Nazionale Azzurra di categoria.



E poi il consueto panorama sui campionati dilettanti, con le classifiche di tutti i gironi, dalla Serie D alla Seconda Categoria.



Ultima indicazione che si apprende dalla prima pagina del n. 42 è che non si tratta dell’ultimo numero dell’anno: la prossima settimana infatti, nonostante la doppia festività di Natale e Santo Stefano, Calciopiù sarà ancora in edicola venerdì 28 (e on-line addirittura dal 24 sera) con un numero speciale: oltre al resoconto delle gare giocate nel prossimo fine settimana, spazio a tanti redazionali sulle migliori società della Toscana.

Insomma, l’ennesimo numero da non perdere.



Ma intanto concentriamoci sul settimanale che sarà nelle edicole della Toscana a partire da domattina (e on-line dalle ore 7.00), con l’elenco delle partite dei dilettanti presenti sulle pagine dedicate:



SERIE D

Seravezza Pozzi – Massese

ECCELLENZA

Camaiore – Fucecchio, Nuova Foiano – Poggibonsi, Zenith Audax – Baldaccio Bruni

PROMOZIONE

Athletic Calenzano – Maliseti Tobbianese, Jolly Montemurlo – Sestese, Luco - Larcianese, Pietrasanta – Viaccia, Aurora Pitigliano – C.S.Lebowski

PRIMA CATEGORIA

Staffoli - , Tavola Calcio – Vaianese, Vaggio Piandiscò – Resco Reggello

SECONDA CATEGORIA

Badia Agnano – San Marco Sella, Spartaco Banti Barberino – San Piero a Sieve, Gallianese – Sp.Chiesanuova, Virtus Trequanda - Montecchio







