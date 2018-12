Registrati | Login Login Username:



Dilettanti : Focus sulle gare di Prima e Seconda Categoria Inviato da Sonia Nuzzi 25 letture ) Oltre alle gare inserite nell'edizione cartacea di Calciopiù, in edicola domani, eccone altre quattro, di Prima e Seconda Categoria, che vi proponiamo in anteprima:



PRIMA CATEGORIA

Tau Altopascio - Orentano 0 - 1

TAU ALTOPASCIO: Lavorgna, Paoletti, Franceschi (8' 2t Barbaro), Donati (23' 2t Pieri), Michelotti, Giardini, Lunardini, Vanni Leonardo, Biggi (45' 2t Tognotti), Sardelli, Hauodi. A disp: Daviddi, Del Sarto, Vanni Andrea, Bruni, Lenci, Casali. All.: Cristiani.

ORENTANO: Mazziotta, Rugani, Degl'Innocenti, Centoni, Cirillo, Pardossi, Franchini, Cecchi, Verola, Nannelli, Vaglini. A disp: Ferri, Ramacciotti, Menichinelli, Giani, Casini, Lo Souleymane. All.: Capioni.

ARBITRO: Abdessamad Sabri di Piombino.

RETE: Vaglini.

NOTE: ammonito Franchini.

Vittoria meritata per l'Orentano che batte di misura i padroni di casa del Tau Calcio Altopascio. La formazione amaranto nelle ultime due giornate fatica ad affermare il ritmo e la qualità tecnica mostrati da subito nel campionato: anche domenica i ragazzi di mister Cristiani vanno sotto al 12' con il gol di Vaglini, bravo a sfruttare una palla vagante in area, senza riuscire a rendersi pericolosi. Non cambia la situazione nel secondo tempo e così neppure l'azione di Pieri, ben imbeccato dal neo arrivato Barbaro, riesce a cambiare il risultato. La prossima domenica il Tau incontrerà fuori casa l'Atletico Forte dei Marmi 2015.



Olimpic Sansovino - Rassina 1 - 1

OLIMPIC SANSOVINO: Casprini, Mulinacci (66' Secci), Starnini, Scapecchi, Guerri, (72' Polvanesi), Betti, Baldini, Rampini, Sobhi (80' Njai), Cappini, Butti (80' Scarpellini). A disp.: Bellucci, Colombi, Sinatti, Rahaman. All.: Andrea Borgogni.

RASSINA: De Marco, Ricci (55' Andreucci; 80' Aquilano), Borghesi, Vuturo, Razzoli, Bicchi, Terrazzi, Beoni, D'Onofrio (46' Shabani), De Luca, Ristori (91' Ardimanni). A disp.: Cutini, Innocenti, Astara, Del Pasqua, Checcaglini. Allenatore: Luca Beoni.

ARBITRO:. Leonardo Burgassi di Firenze

RETI: 54' De Luca, 78' Butti.

NOTE: al 90' espulso Vuturo (Rassina).



Gara equilibrata quella disputata al Comunale delle Fonti di Monte San Savino tra Olimpic Sansovino e Rassina, con gli ospiti più cinici nei primi 45 minuti di gioco e nella prima parte del secondo tempo, con l'Olimpic Sansovino invece che si sveglia dopo la rete subita. Risultato che forse sta un po’ più stretto agli ospiti che ai padroni di casa. Parte subito in avanti la formazione di Beoni e già al 1' minuto De Luca servito da D'Onofrio fa partire un tiro che viene deviato in angolo da Casprini, Al 13' nuovamente il Rassina in avanti, questa volta sono i piedi di Ristori a servire De Luca, che però di un soffio non aggancia una palla ghiotta. Al 23' si vede l'Olimpic Sansovino per la prima volta dalle parti del portiere De Marco, Sobhy fa partire un gran tiro che non centra lo specchio della porta. Al 24' grande azione personale di Terrazzi che fa tutto da solo, ma al momento della conclusione, sbilanciato, mette alto. Si va con il risultato di 0 a 0 alla fine dei primi 45 minuti di gioco, con il Rassina che può recriminare qualcosa in più dell'Olimpic Sansovino. Al 52' ci prova Baldini con un tiro secco, ma la palla viene deviata in angolo da De Marco. Al 54' affondo di Ristori che trova De Luca Libero nell'area del Rassina, lo stesso fa partire un tiro imparabile per il portiere locale. 0 a 1. Al 57' brivido per la porta del Rassina: Cappini da buona posizione, fa partire un tiro che colpisce il palo alla destra di De Marco e va fuori. Al 61' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Razzoli ha nei piedi una palla ottima, purtroppo non riesce a centrare lo specchio della porta. Al 65' il Rassina spreca l'occasione più ghiotta per poter chiudere l'incontro De Luca serve a Terrazzi una palla in piena area, lo stesso colpisce a botta sicura, ma la palla va lata sopra la traversa. Al 67' la Sansovino sventata la paura cerca di stringere i denti e prima con Rampini, mette fuori di poco, due minuti dopo al 78' Butti trova la rete del pari, dopo una ribattuta di De Marco si trova la palla nei piedi e da due passi non sbaglia per la rete dell' 1 a 1. All'85' punizione dal limite per il Rassina, Beoni calcia la palla da un punto con il pantano in terra e la palla non prende l'effetto giusto per insaccarsi come sa fare lui. All'87' ci prova nuovamente De Luca servito da Ristori ma la palla va alta. Buono l'arbitraggio di Burgassi, con due sole lacune, che in particolare la prima poteva cambiare la partita, verso la metà del secondo tempo De Luca viene steso da ultimo uomo lanciato a rete, ma per l'arbitro è troppo distante dalla porta e ammonisce solamente. Al 90' invece troppo severo sull'espulsione di Vuturo, che ha commesso un fallo molto meno evidente di quello del calciatore di casa.



SECONDA CATEGORIA – Girone B



Pescia - Atletico Santacroce 2-0

PESCIA: Sorini, Gliori (Biagi J.), Scaffai, Tamberi, Avanzati, Baveresi, D'Ulivo (Maltagliati), Ruberti (Cortesi A.), Ancona (Bottaini), Danesi. A disp.: Rachini, Giovannetti, Silvestri, Vitelli, Lera. All.: Bendinelli.

ATLETICO SANTACROCE: Martini L., Bagnoli, Grossi, Vela, Moriani, Giani, Bachi, Frangioni, Saidi (Becherucci), Martini M., Giannoni (Chaouqi, poi sostituito da Hithi). A disp.: Bruni, Sermi, Lami, Signorini. All.: Lamorte

ARBITRO: Gregorio Antonino di Viareggio

RETI: 37' Ancona, 66' Danesi.

NOTE: ammoniti Giani e Grossi.



Nel primo tempo le due squadre si danno battaglia, badando poco per il sottile, ma i rossoneri mettono grinta e determinazione prendendo il centrocampo in mano. Al 2' Ruberti appoggia per D'Ulivo che dal vertice destro dell'area fa partire un gran tiro smanacciato in corner da Martini L..Corner di Tamberi e colpo di testa di Ruberti di poco alto al 3' minuto. Al 10' preciso cross dalla sinistra di Bachi, palla a Martini M. in ottima posizione, ma il suo controllo è difettoso e non riesce a concludere. Al 17' Corner dalla sinistra, la sfera capita ai piedi di Giani che a pochi passi dalla porta tira fuori. Al 25' penetra dalla destra in area Martini M., diagonale e bella risposta di Sorini. Al 32' da fuori botta di Saidi fuori di poco. Al 36' Biagi M. lancia Ancona in porta, l'attaccante pesciatino solo davanti a Martini L. tenta di scavalcarlo con un pallonetto ma la traiettoria è alta. Al 37' è Ruberti a lanciare di nuovo Ancona solo davanti al portiere ospite, Stavolta non sbaglia ed è 1-0. Al 42' conquista la sfera Moriani, appena entrato in area calcia in porta ma Sorini è bravissimo a respingere.

Nel secondo tempo l’Atletico Santacroce non riesce a reagire, i pesciatini continuano a spingere conquistando sempre più campo, raddoppiano e senza correre troppi rischi portano a casa il risultato. Al 52' sponda di Ruberti per Tamberi che calcia al volo dal limite mandando la palla a sfiorare l'incrocio dei pali. Al 54' gran colpo di testa di Becherucci, Sorini vola compiendo una gran parata. Al 66' Biagi M. lancia sulla sinistra Ancona che entra in area saltando due avversari, appoggia dietro per Danesi che lascia partire una staffilata che supera l'incolpevole Martini L., 2-0. Il Pescia controlla agevolmente, e al 80' bella palla di Cortesi A. per Danesi che però non agganciava. All'85' traversone dalla sinistra di Hithi per la testa di Becherucci, che però colpiva troppo centralmente e Sorini aveva vita facile. Termina 2-0 per il Pescia, che porta meritatamente i tre punti a casa tornando alla vittoria dopo un mese.

R.R.



Meridien Larciano – Chiesina Uzzanese 2-0

MERIDIEN LARCIANO: Poggetti, Civitelli, Panelli (83’ Fresta), Lomonte (78’ Calvani), Zingarello, Pieraccini, Romani, Accardi (93’ Sirotti), Degl’Innocenti, Sorini (67’ Giampieri), Di Biase (88’ Giovanelli). A disp.: Tafani, Cavati, Treppiedi, Piscitelli. All.: Walter Cerofolini.

CHIESINA UZZANESE: Cecchini, Scaramella (76’ Matteelli), Quiriconi, Giovannini, Flammia, D’Aguanno, Domini, Bianchi C. Panconi (84’ Tondi), Cipollini, Perlongo (86’ Arbace). A disp.: Bolognesi, Tabone, Garofalo, Mernissi, Gianeschi, Raimondo. All.: Maurizio Marchi.

ARBITRO: Pasquale Riccio di Lucca.

RETI: 4’ Accardi, 57’ Romani.

NOTE: ammoniti 31’ Romani, 31’ e 72’ Quiriconi, 54’ Panconi, 59’ Giovannini.







