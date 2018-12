Matteo Gassani è l’allenatore del Montignoso che ben si sta comportando nel girone A del campionato toscano di Eccellenza e che, sconfiggendo il Grosseto...



...ha ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia contro la Zenith Audax.



Mister, come valuta il vostro primo scorcio di campionato?

“È stato un inizio di campionato ottimo, che ci ha portato ad una posizione di classifica tranquilla e soprattutto ad un’insperata, almeno sulla carta, finale di Coppa regionale. Siamo molto contenti di quello che stiamo ottenendo e non potrebbe essere altrimenti”.



Quale obiettivo avete?

“Il Montignoso è una piccola società, anzi piccolissima, a livello economico e priva, al momento, di strutture sportive. A dicembre abbiamo dovuto ridurre un budget già modesto di suo, perché le spese per i campi per gli allenamenti e per le partite portavano via molte risorse. Questo la dice lunga sul nostro profilo e, in virtù di ciò, possiamo puntare obbligatoriamente alla salvezza, che va ottenuta attraverso la valorizzazione dei giovani che sono 14 su una rosa di 20 elementi”.



Dove crede che arriverete a fine stagione?

“Dal mercato di dicembre, la squadra, seppur giovane, è uscita con più qualità e, in questo momento, stiamo giocando un calcio importante. A testimonianza di ciò, tra campionato e coppa, in 5 partite abbiamo ottenuto 3 vittorie e 2 pareggi, inclusa l’impresa con il Grosseto in semi-finale di Coppa. Adesso, non dobbiamo precluderci niente, dobbiamo vivere alla giornata e continuare ad esprimere il massimo del nostro potenziale. Sono sicuro che ci salveremo e, con un pizzico di fortuna, possiamo ottenere un bel “posto al sole” nella classifica finale”.



Come si stanno inserendo i nuovi?

“Ottimamente. Si sono calati nella nuova realtà con molta professionalità, serietà e grande “fame” sportiva. Berti e Frongillo ci hanno portato quell’esperienza e personalità di cui avevamo bisogno, mentre gli altri giovani hanno confermato il loro spessore, visto e considerato che provengono da settori giovanili importanti”.



Valerio Pieraccini