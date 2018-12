Quella che vi riportiamo è la vicenda, emblematica, che riguarda un ragazzo di 19 anni e una società di calcio dilettantistica. Nessuna presa di posizione da parte nostra, vogliamo...



... semplicemente portare alla ribalta una situazione che si verifica più spesso di quanto si pensi. Nello specifico è coinvolta la società Spartaco Banti di Barberino, che conosciamo e apprezziamo per l'abituale comportamento e che invitiamo eventualmente a rispondere se i fatti non fossero completamente aderenti alla realtà.



---



Il rispetto delle quote, va bene, fa parte del regolamento. Ma anche il rispetto dei ragazzi, dei giocatori, non è da sottovalutare.

E’ successo allo Spartaco Banti Barberino, ma poteva succedere (o forse è già successo) anche da altre parti. Samuele Crocetti è un giovane portiere del ’99, che gioca a Barberino fin da bambino e, nonostante le richieste da altre società, ha sempre preferito rimanere li, allo “Spartaco Banti”, dove giocano i suoi amici e dove conosce ogni angolo dell’impianto. Quest’anno Samuele gioca titolare nella formazione Juniores, con buoni risultati e viene spesso citato anche sulle colonne di Calciopiù per le sue buone prestazioni, ma a dicembre inoltrato torna a Barberino il “figliol prodigo”, il portiere dell’anno scorso che, dopo aver tentato la fortuna a Borgo con la maglia della Fortis, è tornato a casa e la società, o il mister, o tutti insieme d’accordo, hanno deciso di ridargli la maglia, a scapito di Crocetti. E questo ci sta, le scelte tecniche non sono certo opinabili, soprattutto da noi. Quello che ci sta decisamente di meno è che la società dia il benservito a Samuele Crocetti. Le “quote” dicevamo, non c’è bisogno di un portiere del ’99. E Samuele Crocetti, una vita allo Spartaco Banti, va a giocare fra gli “amatori”…

Non c’è un’alternativa a tutto questo? Un po’ di buon senso, forse.



S.N.