Dopo avervi regalato l'altro ieri le prime righe dell'intervista realizzata a Marco Bucciantini, ecco a Voi la seconda parte dell'interessante chiacchierata col giornalista.





Spesso, succede, come accennavi nella prima parte della nostra intervista, che le società falliscano e, purtroppo, una medesima società fallisca più volte in pochi anni. Credi che sia necessario introdurre novità legislative in tal senso, per impedire il riprodursi di questo genere di fenomeni?

“Sì, mi sembra ovvio che sia necessario. Fare calcio è costoso. Io stesso giocavo a calcio in una squadra di Seconda Categoria e che ora non esiste più, il Campiglia Marittima. Era la squadra del paese in cui sono nato ed ogni stagione il bilancio terminava in rosso, sperando di ottenere contributi da alcuni sponsor della zona. La Toscana ha perso molti soldi, al pari delle grandi industrie toscane, la siderurgia a Piombino o la nautica a Livorno. Queste aziende, magari, non facevano da sponsor, ma l’indotto da loro generato permetteva a tante piccole aziende di sponsorizzare le squadre di calcio, basket, volley o anche le polisportive. Si trattava di aiuti importanti per gestire i costi che, seppur piccoli, divengono grandi e difficili da sostenere se non si hanno soldi a disposizione. Il rimprovero da muovere al calcio italiano sta nel fatto di non aver saputo gestire ed organizzare i costi. Credo sia necessario realizzare una politica condivisa di riduzione dei costi e di aumento dei sussidi. Vengono dati tanti soldi allo sport, ma pochi a quello dilettantistico perché, forse, si pensa che non vi sia il costo del lavoro. In realtà, il costo del lavoro c’è eccome con i rimborsi che vengono dati ai calciatori, ma vanno anche considerate le trasferte, i materiali e le manutenzioni: bisogna dare più soldi allo sport dilettantistico. È necessario realizzare una selezione dell’imprenditoria che intenda investire nel calcio, effettuando una distribuzione più intelligente del professionismo e del dilettantismo. La ricetta giusta è aumentare i soldi allo sport dilettantistico e diminuirli a quello professionistico. In Italia c’è stato un professionismo sproporzionato: proviamo a pensare alla Serie C che, adesso si è snellita, ma in passato ricordo C1 e C2 anche a 5 gironi, Serie B a 24 squadre e Serie A a 20. Si spendevano troppi soldi per le società professionistiche e ne rimanevano pochi per i dilettanti. Ecco che si rivela fondamentale restringere il professionismo ed allargare il dilettantismo per risparmiare, sia per lo Stato che per gli imprenditori. Poi si sa: “i lupi tornano dove hanno fatto la tana” e, di solito, dove tornano, non lasciano più niente. Una legge contro questi “lupi” sarebbe fondamentale. Nella storia del nostro calcio ci sono molti presidenti che sono falliti più volte e sarebbe necessario intervenire a livello legislativo”.



Volgendo il nostro sguardo al mondo del calcio giovanile, credi che un salto di qualità possa essere rappresentato dal concentrarsi più sul divertimento dei giovani e meno sul risultato da raggiungere?

“Nei settori giovanili, bisogna insegnare il calcio, mediante le qualità tecniche e fisiche e, in tal modo, vengono preparati calciatori veri. Se l’obiettivo è vincere, è chiaro che si preferiscano i giocatori più fisici a discapito di quelli tecnicamente più bravi. Poi, a vent’anni ci ritroviamo con calciatori fisicamente livellati e con ragazzi più capaci a livello tecnico. A quel punto, che risultato si è ottenuto? cercare di vincere solo alcuni tornei. È il dramma dei settori giovanili del nostro Paese. Parlando di vittoria, viene da domandarsi cosa sia essa realmente. La vittoria può essere la soddisfazione in più, magari massima, ma ciò che è importante nello sport è proprio tutto ciò che si fa per vincere: allenarsi, giocare, imparare e migliorare. E poi può non essere sufficiente, poiché vi è qualcuno più bravo. Nello sport e nel calcio vince uno solo e, se noi pensiamo che la vittoria sia tutto, non facciamo altro che certificare uno sport di falliti. Ma costruire “fabbriche di falliti” è il messaggio opposto allo sport ed è, quindi, fondamentale tutto ciò che si realizza per vincere. La vittoria consiste in come ci si prepara per raggiungerla, come si organizza un allenamento, come ci si giocano le possibilità. Poi, si può vincere ma anche non vincere. Se la vittoria fosse tutto, saremmo tutti falliti perché, generalmente, vince sempre il più forte, dato che vi è sempre qualcuno più bravo di noi. Non credo che questo sia il messaggio che emerge dallo sport. Tutto ciò che si prepara per essere competitivi è bellissimo”.



Valerio Pieraccini





