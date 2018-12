Marco Bucciantini, prestigiosa firma del giornalismo sportivo italiano, ha disegnato, ai nostri microfoni, uno splendido affresco circa la situazione del nostro calcio dilettantistico e giovanile...



...Classe ’74, Bucciantini è profondo conoscitore e moderno cantore del mondo del pallone, sotto ogni sfumatura. Marco in passato è stato anche collaboratore di Calciopiù.

Si tratta di un’intervista speciale che vogliamo dividere in due parti e che intendiamo regalare a Voi che siete parte integrante ed assoluti protagonisti di Calciopiù.

Ecco la prima parte della nostra chiacchierata.



Marco, per prima cosa partirei da Calciopiù: è stato un momento di crescita professionale per te?

“Sì, nel 2000 seguivo per Calciopiù il settore giovanile della Laurenziana, in particolare gli Allievi. Poi, ho seguito anche alcune partite dei dilettanti”.



Dall’alto della tua competenza, che idea hai della situazione del calcio dilettantistico italiano?

“Ho l’impressione che, per l’Italia, il calcio dilettantistico sia straordinariamente importante per dare alla cultura tricolore costrutto e sono solo polemiche. Il nostro è un Paese che vive di pallone e, spesso, parla di pallone ed il calcio dilettantistico è il modo per fare calcio, e non solo per discuterne, anche se non si è fenomeni. È fondamentale per stare sui territori, basti pensare che vi sono alcuni paesi che non hanno più le scuole o l’ospedale ma vantano ancora una squadra di calcio. Questo è bello ed importante, poiché il calcio, in questo Paese, è un tessuto culturale. Quando una squadra fallisce, che sia professionistica o dilettantistica, una località vive quel momento proprio come un fallimento, come un’espropriazione del sentimento. Il calcio, per una città, è una cosa in cui ritrovarsi, di condivisione. Siamo un Paese che tende a dividersi su tutto, ma per la nostra squadra ci ritroviamo, sia che si parli di Serie A che di dilettanti”.

Valerio Pieraccini



(1 - continua)