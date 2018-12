ECCELLENZA – GIRONE B Giornata 16

Il Grassina strapazza per 5-2 la Lastrigiana ed il Poggibonsi passa per 2-0 sul campo della Nuova Foiano...





...Vincono anche Zenith Audax (3-1 sul Baldaccio Bruni), Valdarno (1-0 sulla Castiglionese), Colligiana (sul campo del Signa 2-1) e Rignanese (2-0 sulla Fortis Juventus). I due pareggi di giornata sono terminati sull’1-1 tra Bucinese e Pratovecchio Stia e tra Porta Romana e Badesse Calcio.Turno di riposo per l’Antella.



La classifica: Grassina 39, Poggibonsi 34, Zenith Audax e Valdarno 28, Fortis Juventus 26, Colligiana 25, Badesse 24. Fuori dai play-off: Rignanese 21, Lastrigiana e Baldaccio Bruni 20, Foiano e Signa 16. Nei play-out attualmente: Porta Romana, Antella e Bucinese 11 punti, Pratovecchio Stia 7. Castiglionese ultima a 5.