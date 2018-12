ECCELLENZA – GIRONE A Giornata 14

Continua la marcia di Grosseto e Fucecchio che, in trasferta, vincono sulla San Marco Avenza per 3-0 e sul Camaiore per 1-0...





...Nello scontro d’alta classifica tra Cuoiopelli e Montecatini sono i termali ad avere la meglio per 3-0. Il Castelnuovo Garfagnana sconfigge di misura la Pro Livorno Sorgenti, al pari del Castelfiorentino sullo Sporting Cecina. 2-0 dell’Atletico Piombino sul Ponte Buggianese e pareggi tra Atletico Cenaia e Montignoso (2-2) e tra Vorno e San Miniato Basso (1-1).



La classifica: Grosseto 35, Fucecchio 30, Montecatini 26, San Marco Avenza 24, Pro Livorno Sorgenti e Cuoiopelli 21, San Miniato Basso 20, Montignoso e Castelnuovo Garfagnana 19, Castelfiorentino e Ponte Buggianese 14. Zona play-out: Camaiore 14, Vorno ed Atletico Piombino 13, Atletico Cenaia 12, e Sporting Cecina 10.