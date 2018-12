SERIE D – GIRONE E Giornata 18

Vittorie per le squadre di testa: GhiviBorgo – San Donato Tavarnelle 2-0, Tuttocuoio – Bastia 2-0 e Ponsacco – Real Forte Querceta 4-1...



...3 punti anche per il Seravezza sulla Massese (2-0) ed Aquila Montevarchi sullo Scandicci (3-1). L’altra vittoria di giornata è del Viareggio sul Gavorrano, 1-0 il finale. Pareggi a reti inviolate tra Sinalunghese e Pianese e tra Cannara ed Aglianese. 1-1 tra Sangimignano e Sangiovannese e tra Sporting Trestina e Prato.



La classifica: GhiviBorgo 40, Tuttocuoio 38, Ponsacco 37, Seravezza 33, Aquila Montevarchi e Trestina 31, Pianese e San Donato Tavarnelle 28, Sangiovannese 26, Cannara 24, , Viareggio 23, Gavorrano 21, Prato e Aglianese 17. Zona play-out composta da Bastia e Scandicci 16, Real Forte dei Marmi Querceta 15 e Sinalunghese 14, Massese e San Gimignano 11. Sinalunghese e Sangiovannese una giornata in meno.