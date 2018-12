Varie : Martedì raduno per la Nazionale Under 17: ecco i convocati Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) Nuovo allenamento, martedì prossimo, per la Rappresentativa Nazionale Dilettanti:questa volta saranno di scena gli Under 17. Nove ragazzi della nostra regione...



...sono stati convocati, nell’ambito del Progetto Giovani LND, dal signor Salvatore D’Urso, allenatore della Rappresentativa, per un raduno territoriale dell’Area Centro.

Questi i ragazzi toscani convocati martedì 18 presso il Centro Sportivo “Torre Angela”:



Claudio Bianchi (Coiano S.Lucia)

Pietro Carcani e Rodrigo Giannini (S.Michele Cattolica Virtus)

Marco Muccioli e Mattia Gaddini (Tau Altopascio)

Leonardo Francalanci (Scandicci)

Francesco Turini (Pro Livorno Sorgenti)

Lorenzo Merlini (Rignanese)

Antonio Oriti (Rinascita Doccia).









