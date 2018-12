Varie : I convocati per la Rappresentativa Giovanissimi Reg. Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Si svolgerà martedì prossimo, 18 dicembre, un’amichevole della Rappresentativa Regionale Giovanissimi in preparazione al Torneo delle regioni 2019, contro i pari età...



...dell’Audace Galluzzo Oltrarno. La partita si svolgerà al campo di via Biagini al Galluzzo…

…alle ore 15.00. Questi i convocati dal C.T. Roberto Chiti:



Menga e Sereni (Aquila Montevarchi), Ramku (Capezzano Pianore), Bruni, Faralli e Gianassi (Scandicci), Mauriello (Forte dei Marmi), Schiavone (Giovani Fucecchio), Vignozzi (Margine Coperta), Bartolozzi, Bigozzi e Rossi Lottini (Cattolica Virtus), Ammendola, Ciotola e Pinochi (Sestese), Salliu (Sporting Arno), Di Vita, Quilici e Lleschi (Tau Altopascio), Biagioni (Venturina).









