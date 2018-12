Anteprima : Ortolini, il GhiviBorgo scende in campo per vincere sempre Inviato da ValerioPieraccini 1 letture ) Raffaele Ortolini è il leader offensivo del Ghivizzano Borgoamozzano capolista del Girone E di Serie D. Classe ’92, ex Cittanovese e Palmese, ha messo a segno...



...14 reti in stagione, guadagnandosi la vetta della classifica marcatori, al pari del cubano Samon Reider Rodriguez del Seravezza.



Raffaele, per il GhiviBorgo un girone d’andata straordinario. Esprimete un gran bel gioco ed i risultati parlano da soli, avendo, nell’ultimo turno di campionato, conquistato la prima piazza.

“Noi guardiamo partita dopo partita e non ci poniamo né limiti né obiettivi, cercando comunque di fare il meglio possibile. Non abbiamo “stress” legato alla vittoria del campionato; diamo il meglio di noi stesso, stando sereni e sapendo di essere una squadra giovane. Siamo un bel gruppo ed è importante continuare a far bene”.

A questo punto della stagione, credi che raggiungere una posizione valida per i play-off possa diventare realtà?

“Credo che qualsiasi cosa possa diventare realtà. Noi giochiamo per vincere ogni incontro e scendiamo in campo con l’obbiettivo di centrare la vittoria”.

A livello personale, ti sei posto un obiettivo in termini di realizzazioni?

“Per fortuna, ho iniziato bene la stagione. Non mi sono posto un limite perché un attaccante deve cercare di mettere a segno più gol possibili”.



Valerio Pieraccini







