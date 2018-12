Sono stati giocati mercoledì pomeriggio alcuni recuperi dei campionati regionali. Ecco il dettaglio con risultati e marcatori delle gare disputate:





ALLIEVI REGIONALI

Sinalunghese – S.Firmina 3-1

reti di Piccini e Doka 2 per la Sinalunghese; di Davison per il Santa Firmina



GIOVANISSIMI REGIONALI

Bagno a Ripoli – Sinalunghese 2-1

reti di Giorgelli e Piccioli per il B.Ripoli



Settignanese – A.Galluzzo Oltrarno 0-4

SETTIGNANESE: Vaglini, Torniai, Esteban, Monti, Tongiani, Magnolfi, Sestini, Urbinati, Di Gaudio, Barbieri, Bevicini. A disp.: Capecchi, Timuri, Rossi, Benucci, Matei. All.: Maurizio Romei.

A.GALLUZZO OLTRARNO: Benvenuti, Fiorini, Andrei C., Nencioni, Caponi, Bennardo, Banchini, Tereziu, Prosperti, Di Maggio, Filidei. A disp.: Lombardi, Reale, Taddei, Andrei G., Pettini, Ara, Manetti, Monnetti. All.: Gianpaolo Giugni.

ARBITRO: Marsel Madhi di Firenze.

RETI: 7’ Di Maggio, 19’ Bennardo, 51’ Banchini, 56’ Tereziu.