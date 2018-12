E' stata disputata ieri pomeriggio (tranne un paio di rinvii ad oggi, giovedì 13) un'intera giornata del campionato Giovanissimi B di Firenze, tranne che il girone di Merito.



Ecco il riepilogo di tutti i risultati e dei marcatori:



GIRONE B:

Rinascita Doccia – Atl.Castello 3-0

reti di Bruscoli, Vignoli e Curray

S.Banti Barberino – S.Lorenzo Campi G. 5-0

reti di Duravaku, Vitali, Softic e doppietta di Sveri

S.Piero a Sieve – Firenzuola 1-0

rete di Gojani

S.Vignini Vicchio – Sesto Calcio 1-6



GIRONE C:

Ludus 90 – Sales “B” 4-2

reti di Mameli, Vitale e doppietta di Valentini per la Ludus

Molinense – Resco Reggello 0-2

reti di Nocentini R. e Andreini

Pontassieve – Rignanese 1-4

rete di Pretelli per il Pontassieve; di Myrtaj, Cape, Simonti e Guidantoni per la Rignanese

Valdarno F.C. – A.Rufina 3-1

reti di Lepri, Conticelli e Riminesi per il Valdarno; di Comparini per la Rufina



GIRONE D:

Bagno a Ripoli – Belmonte A.G. 1-2

rete di Quercetani per il B.Ripoli; doppietta di Dani per il Belmonte

Firenze Sud – Fiesole 4-0

Sancat – Pontassieve “B” 7-2

reti di Burchietti, Nerozzi, Rossi, Pisani, Terzani e Vidali 2 per la Sancat

Floriagafir Bell. – Sales (giov.13 ore 18.00 – viale Malta)



GIRONE E:

Florence S.C. – Isolotto 6-0

reti di Pittella, Esposito e doppietta di Mercatali e Muri

Limite e Capraia – Casellina 4-3

Malmantile – Ginestra F.na 7-0

Real Cerretese – Giov. Fucecchio “B” 2-2

reti di Carboni e Bindi per la Cerretese; di Deda e Guidi per la Ginestra



GIRONE F:

Castelfiorentino – Ponte a Elsa 13-0

reti di: Reale, Zylfo, Benedettino, Mariottini, Valentini, doppiette di Simoncini, Rigatuso, Messina e Mandriani

Certaldo – S.Maria “B” 1-1

rete di Baccellini per il Certaldo; di Sukan per il S.Maria

Gambassi T. – Cerbaia 15-0

Montelupo – Avane (giov. 13 ore 19.15 Montelupo F.no)



GIRONE G:

C.S.Firenze – Laurenziana 1-10

rete di Vinci per il CS; di Nencioni e triplette di Mustafà e Nencioni per la Laurenziana

Montelupo “B” – Virtus Rifredi 1-6

rete di Pugi per il Montelupo; doppiette di Eshete, Sammartino e Viti per il Rifredi

Signa – D.L.F. Firenze 0-3

rete di Varrial e doppietta di De Rossi

Sorms S.Mauro – N.P.Novoli 0-7

reti di Meli, Pugi, Beconi, Basta e Calderaro e doppietta di Di Pasquale



GIRONE H:

A.Galluzzo Oltrarno – Montelupo “C” 6-1

rete di Cosi, doppietta di Trinari e tripletta di Becattini per il Galluzzo

Impruneta Tav. – Sancascianese 1-0

rete di Masini

S.Donato Tavarnelle – Chianti Nord 15-1

S.Giusto B. – A.Legnaia 1-1

rete di Vannini per il Legnaia