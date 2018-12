E' stato disputato ieri, martedì 12, un turno infrasettimanale del campionato Allievi B del Comitato di Firenze, ad eccezione del girone di Merito. Ecco il riepilogo di risultati e marcatori:





ALLIEVI B



GIRONE B

Audace Legnaia – Belmonte A.G. 1-8

Sales – Floriagafir Bellariva 0-4

reti di: D’Angelo, Saponaro, Saturni, Capizzani

Settignanese – Sancat 1-2

rete di Pianigiani per la Settignanese; doppietta di Ceccato per la Sancat



GIRONE C

Cerbaia – Limite e Capraia 0-4

reti di: Salvadori, Caivano e Bertelli 2

Malmantile – Certaldo 1-5

reti di: Palmiero, Mazzucchielli, Diof e doppietta di Signorini

Gambassi Terme – Real Cerretese 0-1

rete di Daini



GIRONE D

Albereta S.Salvi – Bagno a Ripoli 0-4

reti di Urzetta, Garcia, Ciullini e Ceccarelli

Fiesole – Firenze Sud 0-0

Resco Reggello – Molinense 6-1

reti di: Piccardi e Ciappa 2, Rapaccini e Caselli 1 per il Reggello



GIRONE E

Atl.Castello – Folgor Calenzano 3-1

rete di Bardazzi e doppietta di Campolmi per il Castello; Innocenti per il Calenzano

Laurenziana – N.P.Novoli 3-1

rete di Ciccarone e doppietta di Santiccioli per la Laurenziana; gol di Chini per il Novoli

S.Piero a Sieve – Scarperia 1-0

rete di Marucelli



GIRONE F

C.S.Firenze – Signa 3-5

rete di Pallante e doppietta di Pecorini per il Club Sportivo; Manconi 2 e Pierattini 3 per il Signa

S.Lorenzo C.G. – San Giusto B. 3-0

reti di Alawi e doppietta di Piscione per il San Lorenzo

S.Maria “B” – Florence S.C. 3-3

reti di Di Dona, Iacovino e Paci per il S.Maria; di Diarra e doppietta di Venturucci per la Florence