Si sono concluse da pochissimi minuti le gare della 17ª giornata del girone E di Serie D. E' stata una giornata ricca di sorprese, che ha visto la sconfitta di entrambe le capoliste...



...e l'insediamento al vertice di una nuova "regina", il Ghivizzano Borgo a Mozzano. Si ferma l'imbattibilità esterna del Tuttocuoio, che durava da inizio stagione, per merito della Sangiovannese, che torna alla vittoria che mancava ai ragazzi di Buso dal 14 novembre. Arriva la terza vittoria consecutiva per il nuovo corso targato Malotti del San Donato Tavarnelle. Si allunga la serie positiva dell'Aquila Montevarchi, che esce indenne dal difficile campo di Bastia.

Inizia bene la storia di mister Cacitti sulla panchina del Gavorrano, che vince in rimonta a Scandicci. Il Real Forte Querceta, dopo il punto pesante di domenica a Ponte a Egola, conquista tre punti d'oro nello scontro diretto contro la Sinalunghese.



Ecco tutti i tabellini delle partite giocate, i marcatori e la classifica aggiornata:



Aglianese – Seravezza Pozzi 1-1

AGLIANESE: Bala, Chiti Le., Barellini, Mugelli, Ghidotti, Fedi, Lunghi, Di Vito, Moscati, Rosati, Liurni. A disp.: Ferrara, Zuccarelli, Collecchi, Gialdini, Cortopassi, Maccagnola, Bibaj Gers, Costalli, Marzierli. All.: Iacobelli.

SERAVEZZA POZZI: Pietra, Parenti, Dell Amico, Granaiola, Ramacciotti, Fiale, Borgia, Bedini, Grassi, Rodriguez, Bongiorni. A disp.: Cavagnaro, Cornacchia, Nelli, Podesta, Bortoletti, Siku, Imbrenda, Galloni, Pegollo. All.: Vangioni.

ARBITRO: Valerio Bertuzzi di Piacenza.

RETI: 20’ Liurni, 94' rig. Rodriguez.



Bastia – Aquila Montevarchi 1-1

BASTIA: Rosignoli P., Rosignoli F., Mazzoli, Colombi, Marani, Bagnai, Belli, Trinchese, Tascini, Boldini, Bura. A disp.: Nardi, Santeramo, Bokoko, Giordani, Picchietti, Corriale, Qoku, Del Prete, Burcut. All.: Bonura.

AQUILA MONTEVARCHI: Tegli, Migliorini, Salvadori, Donatini, Essoussi, Regoli, Zini, Amatucci, Mannella, Tognarelli, Masini. A disp.: Pellegrini, Achy, Meledandri, Rialti, Parigi, Frati, Adami, Diarrassouba, Mosti Falconi. All.: Venturi.

ARBITRO: Francesco D’Eusanio di Faenza.

RETI: 56' Essoussi, 84' Belli.



Scandicci – Gavorrano 1-2

SCANDICCI: Timperanza, Vinci, Cauterucci, Sinisgallo, Pezzati, Giampa, Poli, Martini (14' Bigica), Ferretti, Pietrobattista, Bragadin (20' Saccardi). A disp.: Martinelli, Gelli, Alderotti, Pucci, Frascadore, De Pascalis, Giannone . All.: Davitti.

GAVORRANO: Salvalaggio, Ferrante, Mastino, Berardi, Mori, Bruni, Bracciali, Costanzo, Jukic, Conti, Lamioni. A disp.: Aglietti, Grifoni, Brenci, Pardera, Lucarelli, Capozzi, Koci, Carlotti, Gomes De Pina. All.: Cacitti.

ARBITRO: Andrea Zanotti di Rimini.

RETI: 10’ Ferretti, 58' Jukic, 64' Grifoni.



Massese – Ghivizzano Borgo a Mozzano 0-1

MASSESE: Pinarelli, Lecchini, Pedruzzi, Campelli, Razzanelli, Mosti, Fatta, Lucaccini, Parker, Molinaro, Lazzoni. A disp.: Van Brussel, Aldrovandi, Dal Cason, Della Pina, Imperatrice, Mazzucchelli, Barbieri. All.: Bonuccelli.

GHIVIZZANO B.MOZZANO: Sottoriva, Barsotti, Dell Orfanello, Ghini, Maccabruni, Diana, Marino, Nole, Paccagnini, Frugoli, Nottoli. A disp.: Petroni, Lecceti, Gargano, Marigliani, Tagliavacche, Presicci, Fermi, Scheta, Spanu. All.: Pagliuca.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea.

RETE: 26′ Maccabruni.



Pianese – Viareggio 1-1

PIANESE: Wroblewski, Selimi, Dell Aquila, Grea, Bernardini, Simeoni, Giustarini, Catanese, Buongiorno, Benedetti G., Bianchi. A disp.: Lombardini, Bonati, Ravanelli, Sakaj, Alfieri, Trotta, Esposito, Di Mascio, Simoni. All.: Masi.

VIAREGGIO: Fiaschi, Zaccagnini, Gaye, Balduini, Papi M., Chelini, Sidibe, Belluomini, Udoh, Papi Y., Noccioli. A disp.: Cipriani, Scognamiglio, Grandoni, Mattei, Aramini, Petrucci, Chicchiarelli, Folegnani. All.: Pagliuca.

ARBITRO: Giuseppe Romaniello di Napoli.

RETI: 76' Simeoni, 93' Chicchiarelli.



Prato – Cannara 2-0

PRATO: Demalija, Bassano, Tomi, Carrotta, Carli, Piroli, Bazzoffia, Quinto, Moreo, Kouassi, Fofana. A disp.: Fontanelli, Ghimenti, Cecchi, Ciabatti, Gargiulo, De Simone, Rozzi, Toccafondi, Marini. All.: De Petrillo.

CANNARA: Battistelli, Subbicini, Trequattrini, Menchinella, Ricci, Ciurnelli, Lucaroni, Rondoni, Di Giuseppe, Camilletti, Cardarelli. A disp.: Miccio, Lolli, Mattia, Sylla, Bolletta, Balducci, Raccichini, De Sanctis, Fastellini. All.: Farsi.

ARBITRO: Silvia Gasperotti di Rovereto.

RETI: 89' rig. Moreo, 92' Marini.



Real Forte Querceta – Sinalunghese 1-0

REAL FORTE QUERCETA: Puccini, Maffini, Dinelli, Biagini, Visibelli, Guidi, Canalini, Amico, Falchini, Di Leo, Gianotti. A disp.: Agozzino, Anichini, Rinaldini, Pesci, Fascioli, Credendino, Posenato, Vignali, Cito. All.: Brachi.

SINALUNGHESE: Marini, Bruschi, Quero, Chiasserini, Menchetti, Fanetti, Doka, Montagnoli, Lucatti, Mancini, Capogna. A disp.: Marchi, Chioccioli, Meoni, Cerofolini, Barbagli, Miele, Dodaj, Mencagli, Vasseur. All.: Fani.

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma 2.

RETE: 62' Falchini.



San Donato Tavarnelle – San Gimignano 3-0

S.DONATO TAVARNELLE: Fenderico, Nassi, Vecchiarelli (80' Conti), Calonaci, Rosseti, Frosali, Kernezo (46' Meucci), Gemignani (88' Bacci), Giordani, Russo (65' Brenna), Galligani (77' Pozzi). A disp.: Signorini, Di Renzone, Biagioni, Castellani. All.: Malotti.

SAN GIMIGNANO: Chiarugi, Orlandini, Neri, Michelotti, Paparelli, Cela, Alagia, Marconcini (88' Bartoloni), Micchi (82' Viani), Calamassi (82' Giovenco), Donati (66' Chirullo). A disp.: Micheli, Masini, Colibazzi, Borgarelli, Frija. All.: Ercolino.

ARBITRO: Costantino Cardella di Torre del Greco.

RETI: 23’ Vecchiarelli, 36’ Giordani, 72' Galligani.



Sangiovannese – Tuttocuoio 3-0

SANGIOVANNESE: Garbinesi, Marghi, Papini, Mazzolli, Scoscini, Benedetti, Rontini, Muscas, Mencagli, Disanto, Gerardini. A disp.: Scarpelli, Gautieri, Calori, Tacconi, Baldesi, Loffredo, Regoli, Mugelli, Polo. All.: Buso.

TUTTOCUOIO: Lombardi, Lischi, Di Paola, Guidelli, Bertolucci, Bianciardi, Franchi, Bianconi, Bellante, Cascone, Fino. A disp.: Battara, Segantini, Chiti, Manetti, Gorzegno, Di Virgilio, Mazzola, Giani, Diolaiti. All.: Masini.

ARBITRO: Luigi Catanoso di Reggio Calabria.

RETI: 33' Mencagli, 37' Rontini, 58' Mencagli.



Trestina – Ponsacco 1-0

TRESTINA: Cucchiararo, Fumanti, Catacchini, Petricci, Tersini, Marconi, Vinagli, Gramaccia, Khribech, Staiano, Gallozzi. A disp.: Cosimetti, Polidori, Maggioli C., Ravanelli, Stella, Kaimaku, Braccalenti, Benedetti, Landi. All.: Cerbella.

PONSACCO: Bulgarelli, Lici, Colombini, Mazzanti, Doveri, Tazzer, Castorani, Brega, Gremigni, Remorini, Menichetti. A disp.: Bartolozzi, Mariani, Semprini, La Prova, Benericetti, Zorica, Calabrese, Negri, Albanese. All.: Maneschi.

ARBITRO: Davide Di Marco di Ciampino.

RETE: 88' Khribech.



La classifica aggiornata:

Ghivizzano B.Mozzano p.37, Tuttocuoio p.35, Ponsacco p.34, Seravezza Pozzi e Trestina p.30, Aquila Montevarchi e S.Donato Tavarnelle p.28, Pianese p.27, Sangiovannese p.25, Cannara p.23, Gavorrano p.21, Viareggio p.20, Scandicci, Bastia e Aglianese p.16, Prato (1 p. di penalizzazione) e Real Forte Querceta p.15, Sinalunghese p.13, Massese p.11, Sangimignano p.10.