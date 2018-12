Serie D : Fra poco in campo per il turno infrasettimanale Inviato da Sonia Nuzzi 9 letture ) Stanno per scendere in campo (ore 14,30) le formazioni di Serie D per la disputa della 17ª giornata. Ecco le gare in programma del girone E. Nel corso del pomeriggio...





aggiornamenti, risultati finali e classifica aggiornata.



Aglianese – Seravezza Pozzi

Arbitro: Valerio Bertuzzi di Piacenza



Bastia – Aquila Montevarchi

Arbitro: Francesco D’Eusanio di Faenza

Il Montevarchi è alla ricerca del suo quinto risultato utile consecutivo nella gara di Bastia Umbra, avversario da prendere con le molle specialmente in casa. Assenti Biagi per squalifica e Lischi per infortunio.



Scandicci – Gavorrano

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini

Il Gavorrano, col nuovo mister Cacitti (al posto di Rigucci) recupera l’attaccante Gomes dopo l’infortunio.



Massese – Ghivizzano Borgo a Mozzano

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea



Pianese – Viareggio

Arbitro: Giuseppe Romaniello di Napoli

Tutti a disposizione di mister Marco Masi, tranne gli infortunati Agnello Ferraro e Lorenzo Benedetti. La Pianese comunica di aver tesserato il calciatore Lorenzo Simoni; classe 1998 è un trequartista che ha militato nella prima parte di campionato nel San Gimignano.



Prato – Cannara (campo “Nelli” Montemurlo)

Silvia Gasperotti di Rovereto



Real Forte Querceta – Sinalunghese

Arbitro: Fabrizio Pacella di Roma 2

Il Real Forte Querceta, dopo più di un mese di sconfitte, è tornato a fare punti in campionato proprio domenica scorsa, fermando la capolista Tuttocuoio fuori casa sul 2-2.

Per la Sinalunghese la vittoria manca addirittura dalla terza giornata, quando Lucatti e Mencagli fermarono il Gavorrano e catapultarono i rossoblù al secondo posto in classifica. Da lì, solo sconfitte e una serie interminabile di pareggi: ad ora, nelle ultime sei gare, sono cinque le “X” piene di rimpianti, su tutte quella in casa col Trestina, quel 3-3 arrivato dopo essere stati in vantaggio di due reti.



San Donato Tavarnelle – San Gimignano

Arbitro: Costantino Cardella di Torre del Greco

Il San Donato Tavarnelle, col ritorno di Malotti, ha messo in fila due successi importanti, col Ponsacco e a Gavorrano. Disponibili oggi i nuovi arrivi: l’attaccante ala sinistra Gabriele Kernezo, classe 1997, ex Sangiovannese e Sambenedettese; Stefano Castellani, attaccante classe 1992, giocatore proveniente dal Forlì e Isuf Cela, classe 1996, centrocampista offensivo, tornato con i colori gialloblu, dopo la parentesi con il Gavorrano.



Sangiovannese – Tuttocuoio

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria

La Sangiovannese riceve la visita della capolista, imbattuta in trasferta, Tuttocuoio. In questa partita gli azzurri cercheranno di riscattare le sconfitte patite con il Seravezza e con il Cannara, tornando a una vittoria che manca ormai dal 14 novembre





Sporting Club Trestina – Ponsacco

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino



La classifica dopo la 16ª giornata:

Tuttocuoio p.35, Ponsacco e Ghivizzano B.Mozzano p.34, Seravezza Pozzi p.29, Trestina e Aquila Montevarchi p.27, Pianese p.26, S.Donato Tavarnelle p.25, Cannara p.23, Sangiovannese p.22, Gavorrano p.20, Viareggio p.19, Scandicci p.16, Bastia e Aglianese p.15, Sinalunghese p.13, Prato (1 p. di penalizzazione) e Real Forte Querceta p.12, Massese p.11, Sangimignano p.10.







