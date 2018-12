Partite : Domani in campo Allievi B e Giovanissimi B Inviato da Sonia Nuzzi 7 letture ) Si svolgerà domani, mercoledì 12 dicembre, un turno infrasettimanale per i campionati Under 16 Allievi B e Under 14 Giovanissimi B di Firenze, esclusi i gironi di merito.



Queste le gare in programma:



ALLIEVI B



GIRONE B: Audace Legnaia – Belmonte A.G. ore 17.00 “Bacci” via Dosio

Sales – Floriagafir Bellariva ore 18.30 via Gioberti, Firenze

Settignanese – Sancar ore 17.30 “Romagnoli A”



GIRONE C: Cerbaia – Limite e Capraia ore 18.30 com.le I Due Pini, Cerbaia

Malmantile – Certaldo ore 17.00 com.le Malmantile

Gambassi Terme – Real Cerretese ore 18.30 Case Nuove, Gambassi Terme



GIRONE D: Albereta S.Salvi – Bagno a Ripoli ore 18.45 Albereta, via Villamagna

Fiesole – Firenze Sud ore 18.00 Caldine, Fiesole

Resco Reggello – Molinense ore 18.00 suss. Reggello



GIRONE E: Atl.Castello – Folgor Calenzano ore 18.30 “Pontormo”

Laurenziana – N.P.Novoli ore 17.00 via di Caciolle

S.Piero a Sieve – Scarperia ore 18.30 “Ballini” S.Piero a Sieve



GIRONE F: C.S.Firenze – Signa ore 18.30 Velodromo

S.Lorenzo C.G. – San Giusto B. ore 18.00 San Lorenzo di Campi B.

S.Maria “B” – Florence S.C. ore 19.00 suss. “Biagioli” Empoli





GIOVANISSIMI B

GIRONE B: Rinascita Doccia – Atl.Castello ore 16.00 via XX Settembre, Sesto F.no

S.Banti Barberino – S.Lorenzo Campi G. ore 18.00 Barberino di Mugello

S.Piero a Sieve – Firenzuola ore 17.00 suss. San Piero a Sieve

S.Vignini Vicchio – Sesto Calcio ore 18.30 Sagginale



GIRONE C: Ludus 90 – Sales “B” ore 17.30 via di Quintole, Compiobbi

Molinense – Resco Reggello ore 18.00 Molin del Piano

Pontassieve – Rignanese ore 17.30 suss. Pontassieve

Valdarno F.C. – A.Rufina ore 15.15 Madonnino Figline



GIRONE D: Bagno a Ripoli – Belmonte A.G. ore 15.45 via Roma, Bagno a Ripoli

Firenze Sud – Fiesole ore 16.00 Anconella, via Villamagna

Sancat – Pontassieve “B” ore 18.00 “Romagnoli B” Firenze

Floriagafir Bell. – Sales giov.13 ore 18.00 viale Malta



GIRONE E: Florence S.C. – Isolotto ore 18.00 Mantignano, Firenze

Limite e Capraia – Casellina ore 18.00 Limite sull’Arno

Malmantile – Ginestra F.na ore 18.45 com.le Malmantile

Real Cerretese – Giov. Fucecchio “B” ore 18.15 Cerreto Guidi



GIRONE F: Castelfiorentino – Ponte a Elsa ore 16.30 suss. “Neri” Castelfiorentino

Certaldo – S.Maria “B” ore 17.30 suss. Certaldo

Gambassi T. – Cerbaia ore 17.00 com.le Nuovo, Gambassi

Montelupo – Avane giov. 13 ore 19.15 Montelupo F.no



GIRONE G: C.S.Firenze – Laurenziana ore 17.00 Velodromo

Montelupo “B” – Virtus Rifredi ore 17.50 Montelupo Fiorentino

Signa – D.L.F. Firenze ore 15.30 “Puskas” Signa

Sorms S.Mauro – N.P.Novoli ore 20.00 San Mauro a Signa



GIRONE H: A.Galluzzo Oltrarno – Montelupo “C” ore 17.30 Due Strade, Firenze

Impruneta Tav. – Sancascianese ore 16.00 “Nesi “ Tavarnuzze

S.Donato Tavarnelle – Chianti Nord ore 17.30 “Pianigiani” Tavarnelle V.P.

S.Giusto B. – A.Legnaia ore 17.00 Le Bagnese, Scandicci









