Sono in programma per stasera (ore 20.30) le gare dei quarti di finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria – 8ª Coppa Giovanni Fringuelli. Ecco il programma delle gare:





Virtus Rifredi – Carraia

com.le “Facchini” Calenzano

Arbitro: Lorenzo Salusest di Firenze



Sales – Nuova V.Misericordia

via Gioberti, Firenze

Arbitro: Lorenzo Marcaccini di Firenze



Mercatale – Sancat

”La Pineta” Mercatale val di Pesa

Arbitro: Alberto Vezzani di Empoli



Giovani Vinci – Lib.Tavarnelle

com.le Ripalta, Vinci

Arbitro: Leonardo Peruzzi di Empoli