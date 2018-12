Varie : Società – più: Poker per la Fortis Juventus! Inviato da Sonia Nuzzi 5 letture ) Giornata col botto la 14ª: primo poker assoluto per i biancoverdi di Borgo San Lorenzo, accompagnato da ben quattro triplette; risalta fra queste la seconda consecutiva del Tau Altopascio.





Preziosa ai fini del ranking anche quella dell’Aquila Montevarchi giunto al secondo “best score” negli ultimi tre turni; questo consente ai rossoblù di rientrare in scia delle quattro corazzate; gli altri tris sono opera di Sangiovannese e Venturina. Tre le doppiette messe a referto.



Ridisegnata ai vertici la nuova classifica: conduce ancora la Sestese, Tau sale al secondo posto spinto dai due full di fila, sul terzo gradino del podio s'insedia lo Scandicci. Cattolica quarta e Montevarchi quinto chiudono il gruppetto di testa. Le prime tre inseguitrici Zenith, Sangiovannese e Affrico risultano al momento staccate.





SOCIETÀ PIÙ DELLA SETTIMANA: Tau Calcio Altopascio



VETRINA DELLA SETTIMANA: Fortis Juventus 1909



MAGGIOR NUMERO DI PUNTI FATTI: 15 Aquila 1902 Montevarchi



MIGLIOR BALZO IN CLASSIFICA: dalla 3ª posizione alla 2ª posizione Tau Calcio Altopascio

BALZO PIÙ LUNGO IN CLASSIFICA: dalla 102ª posizione alla 91ª posizione Bagno a Ripoli



POKER 4 su 4: Fortis Juventus 1909

TRIPLETTA 3 su 3: Tau Calcio Altopascio (seconda consecutiva); Aquila 1902 Montevarchi; Sangiovannese 1927; Venturina

DOPPIETTA 2 su 2: Armando Picchi; Coiano Santa Lucia; Lido di Camaiore



SOCIETÀ DI PURO SETTORE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: Tau Calcio Altopascio (2ª posizione) new entry

SOCIETÀ CON DUE SQUADRE PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: San Donato Tavarnelle (25ª posizione) new entry

SOCIETÀ CON UNA SQUADRA PIÙ ALTA IN CLASSIFICA: in 36ª posizione: Ghivizzano Borgo a Mozzano (perde un posto); Real Forte Querceta e Seravezza Pozzi Calcio new entry

SOCIETÀ AL COMANDO IN CLASSIFICA GENERALE: San Michele Cattolica Virtus









