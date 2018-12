Interviste : Elia Guidotti, obiettivo Play-Off per la Fortis Juventus Inviato da ValerioPieraccini 13 letture ) Elia Guidotti ha già segnato 9 reti in campionato con la maglia della sua Fortis Juventus. La squadra di Borgo San Lorenzo occupa attualmente la terza piazza...



...in classifica nel girone B del campionato toscano di Eccellenza.



Elia, dicevamo, già 9 reti per te in questa prima parte di campionato, a quante realizzazioni vuoi arrivare?

“Mi piacerebbe ripetere lo score della passata stagione, quando arrivai a segnare 25 gol. Sarà dura ma spero di arrivare vicino a questo importante traguardo”.

Per quanto riguarda la Fortis Juventus, obiettivo play-off?

“Noi siamo sereni e sappiamo di avere davanti a noi due corazzate che difficilmente perderanno punti per strada nel girone di ritorno. Il nostro obiettivo consiste nel cercare di restare più vicini possibile al treno di testa anche se sarà difficile. Dovremo difenderci dall’arrivo delle squadre che, nel mercato di dicembre, stanno investendo molto per migliorarsi. Ci piacerebbe consolidare il piazzamento dello scorso anno, quando raggiungemmo il terzo posto”.

Chi ritieni essere le vostre antagoniste principali?

“Credo che Badesse e Zenith Audax ci possano dare del filo da torcere. Penso che il Badesse, con gli innesti di Pirone e Cruciani e con la voglia di investire economicamente, possa anche pensare di raggiungere la vetta”.

Terzi in classifica, miglior attacco e miglior difesa del girone. Credi che possiate migliorare ancora?

“Dal punto di vista realizzativo, ci stiamo comportando abbastanza bene ed esprimiamo un buon gioco. Bisogna migliorare la fase difensiva, a partire da me che sono la prima punta, per difenderci meglio e portare a termine alcune partite senza subire reti”.



