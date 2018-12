Interviste : Gabriele Pirone, un'arma in più per il Badesse Inviato da ValerioPieraccini 10 letture ) Gabriele Pirone, punta classe ’94, dalla grande mobilità, tecnica e capacità di finalizzazione è, da pochi giorni, un nuovo attaccante del Badesse Calcio...



...Reduce da una prima parte di stagione con il Grosseto, in carriera ha indossato, tra le altre, le casacche di Camaiore, Viareggio, Piombino e Colligiana.

Gabriele, cosa è successo con il Grosseto?

“Lunedì della settimana passata sono andato ad allenarmi e tutto era tranquillo, poi, rientrando a casa mi è stato comunicato che, dal giorno seguente, non avrei dovuto presentarmi all’allenamento”.

Tu non avevi avvertito alcun segnale circa una tua partenza?

“No, niente: tutto era, come detto, tranquillo. Avevo giocato titolare nello 0-0 in casa del Camaiore”.

Poi, la chiamata del Badesse Calcio che, tra l’altro, aveva appena ingaggiato un giocatore importantissimo come Michel Cruciani, proveniente dalla Massese. A testimonianza della grande voglia di far bene da parte della società senese…

“Sì, mi sono allenato sin da subito ed ho giocato contro la capolista Grassina. Abbiamo perso 3-0; è stato un peccato perché giocavamo bene, abbiamo subito due reti nel primo tempo ma può succedere contro la prima in classifica”.

Il Badesse Calcio ha rappresentato, per te, l’unica offerta o ci sono stati interessamenti da parte di altre compagini?

“No, nel Girone A quasi tutte si erano interessate e, in Serie D, c’era stata la chiamata anche della Pianese. Poi, è arrivata la telefonata del Badesse e sono stato convinto immediatamente dal progetto”.









