Anteprima : Mille motivi per non perdere il nuovo numero di Calciopiù Inviato da Sonia Nuzzi 24 letture ) E’ quasi pronto per andare in stampa e, nel corso della notte, distribuito alle edicole della Toscana, il n.41 di Calciopiù, un numero come al solito ricchissimo di notizie...





,,,partite, classifiche, marcatori e foto, tutti relativi al fine settimana calcistico appena trascorso, che ha regalato tanti spunti di interesse agli appassionati del settore.



Tanti gol e tante partite incredibili fra i Dilettanti, una su tutte, il rocambolesco pareggio in extremis colto dal Lanciotto Campi nella gara contro il Rinascita Doccia sul proprio terreno, arrivato grazie a Francesco Ballerini al 7’ di recupero! Non solo in Serie A, dunque, è stata la settimana dei gol nei minuti di recupero.



Quanto al settore giovanile, occhi puntati sulla partitissima dei Giovanissimi Regionali fra Cattolica Virtus e Tau Altopascio vinta dai lucchesi!



Servizio speciale sullo scontro al vertice del campionato Juniores di Prato, con la vittoria del Coiano S.Lucia contro l’altra capolista Jolo.



E poi spazio meritato alle bambine dell’Aurora Montaione che sono arrivate prime nel girone A degli Esordienti Misti a pari merito coi maschietti dell’Olimpia Firenze (nell’altro girone, vittoria della Lastrigiana).



E ancora, pagina speciale sull’attività della Polisportiva Vaglia e tanto, tanto altro ancora!

Insomma, l’ennesimo numero da non perdere di Calciopiù. Buona lettura a tutti.



Ecco il dettaglio di tutte le partite dei Dilettanti presenti su Calciopiù:



SERIE D

Aquila Montevarchi – Pianese, Seravezza Pozzi - Bastia, Viareggio – Massese, Sinalunghese – Aglianese

ECCELLENZA

Grosseto – Sporting Cecina, Valdinievole Montecatini – Fucecchio, Antella 99 – Zenith Audax, Pratovecchio Stia – Nuova Foiano, Badesse – Grassina

PROMOZIONE

Lammari – Pietrasanta, Maliseti Tobbianese – Montespertoli, Sestese – Larcianese, A.Rufina – Montalcino, C.S.Lebowski – San Donato Acli

PRIMA CATEGORIA

Lanciotto Campi – Rinascita Doccia, Audace Legnaia – Firenze Sud, Rassina – Lucignano, Resco Reggello – Arezzo F.A.

SECON DA CATEGORIA

Settimello – Isolotto, Sesto Calcio – V.Comeana, Indomita Quarata – Montemignaio, S.Marco Sella – Calcio Pestello, San Piero a Sieve – Comeana Bisenzio, S.Agata – Gallianese, Pienza – Voluntas Trequanda.







