E’ stato presentato nei giorni scorsi il programma completo del Torneo di Calcio Giovanile “Natale Blu-Amaranto”, organizzato dalla Zenith Audax e riservato alle categorie...



...Pulcini 2008 e 2009 e Primi Calci 2010 e 2011.

La manifestazione di svolgerà dal 22 dicembre al 5 gennaio 2019. Ecco il dettaglio, categoria per categoria.



Cat. PULCINI 2008

22 e 29/12 - 05/01/19

Empoli Giovani, Laurenziana, Pietà 2004, Poggio a Caiano, San Lorenzo Campi Giovani, Tavola Calcio 1924, Zenith Audax.



Cat.PULCINI 2009

23 e 29/12 - 05/01/19

Empoli Giovani, Pietà 2004, Tavola Calcio 1924, Zenith Audax.



Cat.PRIMI CALCI 2010

Empoli Giovani, Giovani Via Nova, Giovani Granata Monsummano, Pietà 2004, Sestese, Tau Calcio, Zenith Audax.



Cat.PRIMI CALCI 2011

Empoli Giovani, Giovani Via Nova, Olimpia Quarrata, Pietà 2004, San Lorenzo Campi Giovani, Venturina, Zenith Audax.