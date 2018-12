Registrati | Login Login Username:



Dilettanti : Resoconti dai campi di Prima e Seconda Categoria Inviato da Sonia Nuzzi 17 letture ) Ecco come di consueto una serie di partite dei campionati dilettanti (questa volta, in particolare, di Prima e Seconda Categoria) che non hanno trovato posto sulle pagine di Calciopiù.



PRIMA CATEGORIA – Girone A



Sporting Bozzano - Tau Altopascio 4 - 0

SPORTING BOZZANO: Bedei, D’Agliano, Geminagni (90’ Bertoneri), Antoni, Romanini, Signorini, Benassi, Morelli, Palazzolo (86’ Benedusi), Canesi, Pierini (85’ Suallam). A disp: Stoppani, Capasso, Cecchi, Grottino. All.: Maffei.

TAU ALTOPASCIO: Lavorgna, Paoletti, Franceschi, Donati, Michelotti, Giardini, Lunardini, Bruni (55’ Lenci), Biggi, Sardelli, Tognotti (72’ Pieri). A disp.: Daviddi, Balli, Del Sarto, Vannucci, Vanni Andrea, Vanno Leonardo, Casali. All.: Cristiani.

ARBITRO: Manfredi Valenti di Firenze.

RETI: Canesi, Pierini 2, Palazzolo.

NOTE: ammoniti Pierini, Palazzolo, Geminagni, Lunardini, Bruni e Biggi.



Secca sconfitta per il Tau Altopascio al cospetto dello Sporting Bozzano. La squadra versiliese domina soprattutto a centrocampo e sblocca la partita al 24’ con Canesi. Timida la reazione della formazione amaranto. Anche nella ripresa, con il Bozzano in leggero calo, gli uomini di Cristiani non riescono a rendersi pericolosi, anzi, negli ultimi dieci minuti subiscono ben tre reti. La prima su punizione di Pierini, che raddoppia poco dopo. Palazzolo al 40’ sigla il poker per i padroni di casa.

Il Tau è chiamato adesso a un immediato riscatto nella gara di domenica prossima contro l’Orentano Calcio.





PRIMA CATEGORIA – Girone E



Rassina - Lucignano 4 - 3

RASSINA: De Marco, Ricci, Borghesi (Aquilano), Vuturo, Razzoli, Bicchi, Terrazzi, Beoni, D'Onofrio (Shabani), De Luca (Del Pasqua), Ristori. A disp.: Cutini, Innocenti, Andreucci, Astara, Paolini, Checcaglini. All.: Luca Beoni.

LUCIGNANO: Giovagnoli, Marianelli (Dyla), Poponcini (Scarpelli), Bandini (Barbi Daniel), Bennati, Maraghini, Persiani (Sartini), Roncucci, Barbi Davide, Guerrini, Soldani. A disp.: Lombardelli, Segoni, Di Ciocco, Nucci, Mazzetti. All.: Marco Santini.

ARBITRO: Davide Giunta di Firenze

RETI: 4' Bennati, 7' Ristori, 23' D'Onofrio, 49' De Luca, 52 e 74' Soldani, 82' Beoni.

NOTE: 86' espulso Maraghini (Lucignano)



Gara al cardiopalma quella disputata al ''Comunale'' di Rassina, con sette reti distribuite tra le due squadre; la spuntano i padroni di casa nei confronti di un forte Lucignano, sicuramente la più bella partita dall’inizio del campionato quella vista domenica al Comunale, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto per 90' senza risparmiare colpi una per l’altra. Alla fine è arrivato il gol di Beoni su calcio di punizione, liberatorio, che ha permesso al Rassina di riprendersi il secondo posto solitario in classifica e affrontare lo scontro diretto a Monte San Savino domenica prossima con maggior tranquillità. Che fosse una gara difficile era nell’aria fin dalla vigilia, con il Rassina che tutta la settimana è stato alle prese con il cambio dell’allenatore, ed i ragazzi che hanno provato con il nuovo mister solo l’allenamento di venerdì. Gara iniziata dopo un’intensa pioggia che si è abbattuta sul perfetto manto erboso fin dalle prime ore del mattino, rendendo però il terreno particolarmente scivoloso, in particolare nel primo tempo. La partita inizia con gli ospiti che partono in rapidità mettendo subito in difficoltà la difesa del Rassina, al 4’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il Lucignano passa in vantaggio con il n. 5 e capitano Bennati. Al 7’ arriva immediatamente la replica del Rassina con Ristori che sfrutta al meglio un assist del compagno di squadra Terrazzi, 1-1. All’8’ viene avanti pericolosamente De Luca, che al momento del tiro viene anticipato da un difensore del Lucignano. Al 10’ sempre il Rassina in avanti questa volta con Beoni che da lato, con un forte tiro, impegna Giovagnoli a respingere con i pugni. Al 15’ De Luca irrompe sulla palla in un contrasto con il portiere del Lucignano, nella respinta ne approfitta D’Onofrio che mette di poco fuori. Al 19’ nuovo assist questa volta tra Beoni e De Luca con la palla che finisce fuori veramente di un soffio. Al 20’ De Luca serve Ristori che gira al volo di mezza rovesciata, con uno spettacolare tiro che però non centra lo specchio della porta. Al 23’ il Rassina passa in vantaggio con D’Onofrio che di tacco mette in rete una bella palla servita da Ristori. Al 29’ affondo del Lucignano su un errore difensivo del Rassina, tira Persiani con la palla che viene deviata in angolo dall’attento De Marco. Al 35’ assist tra De Luca e Beoni è bravo Giovagnoli a bloccare. Termina il primo tempo con il risultato di vantaggio per il Rassina, frutto anche del gioco profuso dai ragazzi di Mister Beoni, che hanno macinato in questa prima frazione di tempo diverse palle gol. Inizia la ripresa con il Rassina ancora in avanti e al 49’ arriva la terza rete per i padroni di casa, Terrazzi serve una grande palla nei piedi di De Luca che calcia di precisione a rete, 3 a 1. Al 52’ nuovamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo il Lucignano approfitta nuovamente di un’incertezza della difesa locale con Soldani che segna nella porta casentinese il secondo gol per la sua squadra. Al 54’ ci prova questa volta Barbi, ma questa volta è bravo De Marco a respingere in angolo. Al 61’ ci prova De Luca per il Rassina, ma Giovagnoli da buona posizione respinge. Al 74’ arriva inaspettatamente la rete del pareggio del Lucignano, con il solito Soldani che sigla la sua seconda rete personale e porta il risultato sul 3 a 3. A questo punto tutto da rifare per il Rassina, che però non si arrende e crede fino in fondo che il risultato più giusto sia quello che porta i tre punti in classifica. All’82’ arriva un calcio di punizione per il Rassina dal limite, s’incarica del tiro il solito Beoni che gira la palla imparabilmente a rete. Al 90’ calcio di punizione da buona posizione per il Lucignano, ma De Marco neutralizza. Al 92’ occasionissima per il Rassina per arrotondare il risultato con Shabani che serve Terrazzi, lo stesso gira a rete ma mette di poco alto.





SECONDA CATEGORIA – Girone B



Meridien Larciano – Pescia 3-2

MERIDIEN LARCIANO: Poggetti, Fresta, Panelli (91’ Sirotti), Paganelli (72’ Calvani), Civitelli, Pieraccini , Lomonte (87’ Piscitelli), Accardi, Degl’Innocenti, Di Biase (81’ Dimilta), Romani. A disp.: Tafani, Migliorini, Hoxha, Spinelli, Giovannelli. All.: Walter Cerofolini.

PESCIA: Sorini, Biagi J. (46’ D’Ulivo), Vitelli (63’ Campioni), Maltagliati (85’ Tamberi), Gliori, Avanzati, Giovannetti (46’ Lera), Biagi M., Scaffai, Cortesi A., Danesi. A disp.: Bavaresi, Bottaini, Silvestri. All.: Lamberto Bendinelli.

ARBITRO: Michele Poneti di Firenze.

RETI: 21’ Romani, 36’ Giampieri, 60’ Scaffai, 63’ Danesi, 78’ Lomonte.

NOTE: ammoniti Lomonte, Panelli, Fresta; Maltagliati, Danesi, Sorini.





SECONDA CATEGORIA – Girone N



Pieve al Toppo – Monterchiese 3-1

PIEVE AL TOPPO: Angori, Ermini, Torzoni, Monaci (45’ Micheli), Menchetti, Orlandi, Severi, Mencucci (78’ Kreymadi), Bernacchia (88’ Tani), Marraghini, Palazzini. A disp.: Peruzzi, Franchi, Balsamo, Acciai, Bianchini. All.: David Bardelli.

MONTERCHIESE: N.Conti, Alagia, Bianchi, Caldari, Scarselli, G.Pieracci, Manka, A.Pieracci, Chemeri, Massetti, Panichi. A disp.: Massetti (39’ Biccheri), Alagia(50’ Adegboye), G.Pieracci (68’ L.Conti), Caldari (71’ De Stefano) Manka (78’ Ceccantini). A disp.: Rossi, Tiddia, Socali. All.: Rubj Mearini.

ARBITRO: Federico Pianigiani di Siena.

RETI: 8’ e 38’ Ermini, 52’ Palazzini, 54’ Scarselli.

NOTE: ammoniti: N.Conti, Scarselli, Panichi, Chemeri.



La Pieve al Toppo ospita la Monterchiese, entrambe le squadre vogliono i 3 punti.

All’8’ Severi lancia in profondità Palazzini, cross ed Ermini di testa fa l’1-0 per i padroni di casa.

Al 18’ Torzoni viene steso dentro l'area, il rigore sembra netto, ma l'arbitro non fischia e smanaccia dicendo che non c'è nulla. Dagli spalti l’errore sembra incredibile si è visto bene il contatto. Continua la pressione giallo-rossa: cross dalla destra, Mencucci la gira bene di testa, ma il colpo è debole. Dall'altra parte cross di Panichi per Massetti che, solo dentro l’area, svetta bene di testa ma Angori è sicuro nella presa. Al 38’ Marraghini inventa la giocata da numero 10, capitan Ermini la mette giù e lascia partire un tiro di collo pazzesco, gol eccezionale: 2-0!

Al 42’ Bernacchia lanciato verso la porta viene steso dal portiere avversario, giallo e punizione che si incarica di tirare lo stesso numero 9. La soluzione scelta è una palla forte e bassa, palo e fuori, la Pieve vicina al terzo gol.

Ad inizio secondo tempo Bardelli è costretto a fare un cambio, anche Monaci si unisce al gruppo di centrali di difesa infortunati della Pieve; Menchetti retrocede e Micheli diventa il mediano. Al 52’ uno due tra Palazzini e Mencucci, quest'ultimo va al tiro, il portiere non trattiene e Palazzini che aveva seguito l'azione, raccoglie la respinta e fa 3-0. Ma subito dopo la Monterchiese la riapre: calcio d'angolo, svetta Scarselli di testa e batte l’incolpevole Angori: 3-1. Al 61’ riparte l'azione della Pieve: Mencucci apre egregiamente per Torzoni che mette dentro un pallone al veleno, Bernaccia ci piomba in scivolata, il pallone tocca la linea ma non la supera e il portiere se ne impossessa. Al 67’ Severi si prende una punizione da posizione invitante, Bernacchia ci riprova ma la palla sfila di poco sopra l'incrocio. All’85’ Panichi entra male su Orlandi ma si fa male lui, esce dolorante e lascia la squadra in 10. All’89’ Scarselli lancia Chemeri che entra dentro l'area ma Menchetti lo chiude, dimostrando di saper fare anche il libero. È l'epilogo di una partita che la Pieve al Toppo ha dominato. Da evidenziare la grande prestazione del capitano Ermini, autore di due reti bellissime, di Mencucci, padrone della mediana e di Torzoni che ha arato la sua fascia per tutta la partita.

Mister Bardelli a fine partita ha rilasciato queste dichiarazioni:

"Sono felice di questi 3 punti, venivamo da una brutta sconfitta e in casa quest'anno ancora non si era fatto benissimo. Adesso però la mentalità è quella giusta, il campionato è difficile ma sono positivo per il futuro.”





