È stata disputata oggi pomeriggio, in vista del turno infrasettimanale di mercoledì prossimo, la sedicesima giornata del girone E di Serie D; ecco un riepilogo dei risultati e la nuova classifica:



È la giornata dei pareggi: 1-1 tra Aquila Montevarchi e Pianese e tra Sinalunghese ed Aglianese, 0-0 tra GhiviBorgo e Prato e 2-2 tra Viareggio e Massese e tra Tuttocuioio e Real Forte Querceta. Il Ponsacco approfitta dei pareggi delle prime, vincendo 3-1 sul Prato. Vittorie anche per San Donato Tavarnelle su Gavorrano (3-2 in trasferta), Cannara su Sangiovannese (1-0), Trestina su San Gimignano (4-1 in trasferta) e Seravezza su Bastia (4-1).



La classifica: Tuttocuoio 35, Ponsacco e GhiviBorgo 34, Seravezza 29, Aquila Montevarchi e Trestina 27, Pianese 26, San Donato Tavarnelle 25, Cannara 23, Sangiovannese 22, Viareggio 19, Gavorrano 18, Scandicci 16, Bastia 15. Zona play-out composta da Aglianese 15, Prato e Sinalunghese 13, Real Forte dei Marmi Querceta 12, Massese 11 e San Gimignano 10. Sinalunghese e Sangiovannese una giornata in meno.