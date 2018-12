Cristian Brega, potente attaccante del Ponsacco, ha già segnato in questa stagione ben 12 reti. Così facendo, ha permesso al sodalizio rosso-blu di lottare per i vertici...





...del girone E di serie D.



Cristian, come vivete l’attuale momento del Ponsacco?



“Con il San Donato Tavarnelle, abbiamo giocato una partita al di sotto dei nostri standard, sia a livello di singoli che di squadra. Abbiamo incontrato una compagine tosta e forte, alla prima partita con il nuovo mister e, quando vi è un cambio in panchina, c’è sempre una svolta. Credo che una partita storta ci possa stare, dopo 4 vittorie consecutive e, nonostante tutto, abbiamo preso una traversa ed un palo”.

L’obiettivo resta sempre quello della vittoria del campionato?

“Il nostro obiettivo è quello di provare a vincere tutte le partite. Sappiamo che non sarà semplice, dato che ci sono altre squadre molto forti come Tuttocuoio, Ghivizzano Borgoamozzano ma anche Pianese, Gavorrano, Seravezza e Prato. Ritengo che questo campionato sia molto equilibrato e sarà combattuto fino all’ultima giornata”.



Valerio Pieraccini