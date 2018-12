Sono state rese note, sul C.U. n.36 del C.R.T., le norme di svolgimento dei play off del campionato di Eccellenza per questa stagione sportiva. Premesso che ovviamente...



... la prima classificata viene automaticamente promossa in Serie D, la seconda verrà definita dalla disputa dei play off che si giocheranno se fra la seconda e la terza classificata non ci sarà un distacco pari o superiore ai 10 punti. Parteciperanno ai play-off fino ad un massimo di sei squadre (dalla 2ª alla 7ª classificata) se le squadre classificate dalla 4ª alla 7ª posizione non avranno 10 o addirittura più punti dalla terza.



Nel caso in cui siano 6 le squadre che vi parteciperanno, i play off saranno così strutturati: prima verrà disputato un turno preliminare, secco, fra la 4ª e la 7ª e fra la 5ª e la 6ª, in casa delle meglio classificate (eventuali supplementari, dopodiché passa la squadra che gioca in casa); sarà poi la volta delle semifinali: la 2ª classificata giocherà in casa contro la vincente fra 5ª e 6ª; la 3ª contro la vincente fra 4ª e 7ª; stesse modalità dei preliminari per determinare le vincenti, che si affronteranno in finale in campo neutro: anche in questo caso, se persiste la parità, vince la meglio classificata, a meno che entrambe abbiamo chiuso il campionato con gli stessi punti, in quel caso verrebbero battuti i calci di rigore.



Si potrebbero presentare due casi anomali: se la 6ª e la 7ª classificata arrivassero distanziate dalla 3ª di oltre 10 punti, non verrebbe disputato il turno preliminare; nel caso solo la 7ª fosse esclusa dai play off, la 4ª classificata si qualificherebbe direttamente alle semifinali.

L’altro caso particolare si verificherebbe se la 4ª e la 5ª classificata arrivassero ad oltre 10 punti di distacco dalla 3ª, in quel caso, niente semifinali; ma se solo la 5ª fosse esclusa, la 2ª andrebbe direttamente in finale.



Un meccanismo un po’ complesso ma che prevede tutti i casi possibili. Staremo a vedere fra qualche mese come dovrà essere applicato.