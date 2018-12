Serie D : Tutti in campo domani per la 16ª giornata Inviato da Sonia Nuzzi 6 letture ) La 16ª giornata del girone E di Serie D verrà giocata per intero domani, sabato 8 dicembre, approfittando della festività e in previsione del turno infrasettimanale...



...previsto per mercoledì prossimo, 12 dicembre.

Ecco il programma e gli arbitri delle gare di domani:



Aquila Montevarchi – Pianese

Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara coad. da Arena di Roma 1 e Marchese di Napoli

Cannara – Sangiovannese

Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara coad. da Salvatori di Tivoli e Gizzi di Ciampini

Gavorrano – S.Donato Tavarnelle

Arbitro: Stefano Peletti di Crema coad. da Taverna e Gervasoni di Bergamo

Ghivizzano B.Mozzano - Scandicci

Arbitro: Matteo Frosi di Treviglio coad. da Barcella e Marrazzo di Bergamo

Ponsacco – Prato

Arbitro: Andrea Calzavara di Varese coad. da Mari e Tempestilli di Roma 2

Sangimignano – Trestina

Arbitro: Fabrizio Arcidiacono di Acireale coad. da Bianchini di Frosinone e Librale di Roma 2

Seravezza Pozzi – Bastia

Arbitro: Enrico Gigliotti di Cosenza coad. da De Lorenzi di Parma e Merciari di Rimini

Sinalunghese – Aglianese

Arbitro: Paul Leonard Mihalache di Terni coad. da D’Angelo di Perugia e Brunozzi di Foligno

Tuttocuoio –Real Forte Querceta

Arbitro: Marco Gullotta di Siracusa coad. da Corradini sez. Basso Friuli e Poso di Milano

Viareggio – Massese

Arbitro: Ignazio Crescenti di Trapani coad. da Panzardi di Bologna e Cordani di Piacenza









