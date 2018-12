Week end intenso per il campionato Primavera, che come al solito vede spalmate su tre giorni le gare dell’undicesima giornata di campionato. Si comincia fra poche ore...





...con Napoli – Atalanta per andare a chiudere lunedì sera con Milan – Cagliari.

Ecco il dettaglio di tutte le gare:



NAPOLI – ATALANTA

Venerdì 7 dicembre ore 14.30 – campo Iannielo di Frattamaggiore

GENOA – INTER

Sabato 8 dicembre ore 11.00 – “N. Gambino” di Arenzano

ROMA – EMPOLI

Sabato 8 dicembre ore 11.00 - stadio “Tre Fontane” di Roma

UDINESE – SAMPDORIA

Sabato 8 dicembre ore 12.00 - comunale di Manzano

JUVENTUS – FIORENTINA

Sabato 8 dicembre ore 13.00 - Vinovo

CHIEVO VERONA – TORINO

Sabato 8 dicembre ore 14.30 - comunale di Caselle di Sommacampagna

PALERMO – SASSUOLO

Domenica 9 dicembre ore 10.00 – “Pasqualino Stadium” di Carini

MILAN – CAGLIARI

Lunedì 10 dicembre 19.00 - stadio “Ossola” di Varese



Per quanto riguarda il campionato Primavera 2, il Livorno sarà impegnato in trasferta contro la Lazio sabato 8 dicembre ore 14.30 al Centro Sportivo "Fersini" di Formello (Roma).