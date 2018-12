Sono stati disputati ieri due recuperi del campionato di Seconda Categoria, uno del Girone H e uno del Girone I, e sono terminati entrambi in parità. Ecco il dettaglio:





GIRONE H - 10ª giorn.

Albereta S.Salvi – Molinense 1-1



GIRONE I - 10ª giorn.

Radicondoli – Sancascianese 2-2

RADICONDOLI: Mastrandrea, Conforti, Bueti, Bruni, Parigi, Romagnoli, Martini, Brandani, Giannopolo A., Casini, Giannopolo F. A disp.: Lecca, Paradisi, Parri, Di Martino, Cambi. All.: Brandani.

SANCASCIANESE: Casini, Morelli, Bellucci, Bellosi, Corsinovi, Bonarelli, Gabriel, Fantoni, Coli, Montagnani, Strambi. A disp.: Garofalo, Manetti, Fossi, Scaramelli, Cirri, Pescucci, Di Luca, Casamonti. All.: Mannucci.

ARBITRO: Lampedusa di Grosseto.

RETI: 30′ Giannopolo A., 42′ Montagnani, 43′ Brandani, 85′ aut. Parigi.

E’ stata rigiocata ieri la gara fra Radicondoli e Sancascianese, sospesa due settimane fa per nebbia, sul punteggio di 2-0. Ieri invece è finita 2-2, risultato molto positivo per i ragazzi di Mannucci, scesi in campo in formazione molto rimaneggiata e imbottita di giovani, contro una squadra più esperta e proiettata verso le prime posizioni della classifica.



PRIMA CATEGORIA

La prossima settimana, mercoledì 12 dicembre, alle ore 17.00, verrà recuperata la gara del Girone F di Prima Categoria fra Virtus Chianciano Terme e Fonteblanda.