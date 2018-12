Andrea Ferretti è un nuovo attaccante dello Scandicci Calcio. Classe ’85, ha indossato le casacche, tra le altre, di Carpi, Treviso, Real Forte Querceta e, nella prima parte...





...della stagione 2018/19, Viareggio.

Andrea, iniziamo dal passato recente, il Viareggio. Cosa non è andato?

“Con il Viareggio è stato amore a prima vista, essendo stato il primo giocatore acquistato dalla nuova gestione e, per me, ciò ha rappresentato un gran motivo d’orgoglio. Sicuramente, ho messo del mio dato che, mai come in questi primi mesi, sono andato incontro ad un trend negativo in termini di reti e, si sa, che ad un attaccante ciò che si richiede è proprio il gol. Ci sono state magari anche altre situazioni che non sono andate come ci si aspettava. Voglio ringraziare il direttore sportivo Alberto Reccolani, l’ex presidente Cristiano Baroni, il mister, tutto lo staff e coloro che lavorano dietro le quinte. Sono persone squisite e spero di incontrarli ancora nel futuro perché ho lasciato bei ricordi”.

Quindi lo Scandicci.

“Voglio ringraziare chi mi gestisce e tutto lo Scandicci. Al primo impatto, ho trovato un ambiente familiare, ho conosciuto presidente e mister ed ho notato come fossero persone serie, sincere e professionali. Poi, dopo aver girovagato per lo Stivale, volevo stare vicino a casa per ragioni familiari. Lo Scandicci è stata la società che mi ha voluto più di tutti ed ho accettato immediatamente perché mi hanno fatto capire come fossi importante e necessario per questa squadra”.



Valerio Pieraccini