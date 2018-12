Giornata di recuperi quella di oggi, per i campionati regionali; dalla Berretti ai Giovanissimi, sono state disputate nel pomeriggio 4 partite; ecco il resoconto:





BERRETTI – 5ª giornata

Pontedera – Robur Siena 1-0

PONTEDERA: Raco, Zaccanti (54’ Riccio), Belli (46’ Tanas), Scardigli, Carelli, Fiscella, De Carlo, Bardini, Tassi (54’ Giuliani), Danieli (75’ Di Cunzolo), Ecca (46’ Marini). A disp.: Bianchi, Berti, Esperto, Micheletti, Nannelli, Ciabattini. All.: Costa.

ROBUR SIENA: Cefariello, Saventi (75’ Seazzu), Fineschi, Finucci (60’ Frosinini), Biagini, Bonechi, Dami, Cavallini (60’ Discepolo), Guazzini, Anselmi, Perri (84’ Costanzo). A disp.: Comparini, Mbengue, Tortora, Battistini. All.: Signorini.

ARBITRO: Porta di Pisa, coad. da Cioce di Pisa e Cacelli di Livorno.

RETE: 85’ Riccio.

NOTE: espulso Carelli; ammoniti Zaccanti, De Carlo, Fineschi e Finucci.



JUNIORES REGIONALI

Settignanese – Antella 99 0-1

SETTIGNANESE: Marinai, Guarnieri, Vernuccio, Bianchi, Turi, Barchielli, Sorrenti, Franco, Nelli, Chemello, Bacci. A disp.: Consoli, Spadi, Pulidori, Pispoli, Mitrushi, Isoldi, Girlando, Di Bacco, Torrini. All.: Raffaele Gulli.

ANTELLA 99: Papi, Bagni, Buglione, Giovannini, Salimbeni, Bartolini, Faini, Paccosi, Mugione, Olivieri, Sufa. A disp.: Canocchi, Manetti, Occhiuzzi, Magnelli, Ognibene, Martini, Cini, Pratesi. All.: Yuri Landini.

ARBITRO: Lorenzo Marcaccini di Firenze.

RETE: 87' Olivieri.



ALLIEVI REGIONALI ore 17.00

San Donato Tavarnelle – San Miniato 0-0





GIOVANISSIMI REGIONALI ore 17.00

Gavorrano – Forcoli 1-3

GAVORRANO: Ioele, Olivato, Temperini, Chelli, Santi, Giansoldati, Guarino, Arena, Vecchioni, Minichini, Madonna. A disp.: Boe, Andreoli, Felici, Mancinelli, Guidi. All.: Emanuele Leuzzi.

FORCOLI VALDERA: Gliatta, Pannocchia, Fiorillo, Pinori, Bartolini, Bakanaci, Bellone, Toraldo, Battaglia, Taddeini, Giusti. A disp.: Sereni, Faye, Iacoponi, Napolitano. All.: Matteo Citi.

RETI: Taddeini