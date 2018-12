Regionali : In corso l'allenamento della Rappresentativa Allievi Inviato da Sonia Nuzzi 8 letture ) Si sta svolgendo, al Centro Tecnico di Coverciano, un’amichevole della Rappresentativa Regionale Allievi, contro una formazione 2002 della Floria 2000.



Queste le formazioni scese in campo nel primo tempo:



RAPPR.REGIONALE JUNIORES: Bianchi (Coiano S.Lucia), Ciurli (Venturina), Fratoni (Zenith Audax), Querci (Maliseti Tobbianese), Drovandi (Sestese), Celoni (Sporting Arno), Valori (Forte Marmi), Petrucci (Margine Coperta), Stauciuc (Giov.Granata Monsummano), Marzi (Atl.Lucca), Fioravanti (Sestese). A disp.: Giannini T. (Lastrigiana), Carcani P. (Cattolica V.), Muccioli (Tau Altopascio), Turini (Pro Livorno), Marconi (Cattolica V.), Francalanci (Scandicci), Oriti (Rinascita Doccia), Giannini R. (Cattolica V.), Merlini (Rignanese), Maggini (Tau Altopascio), Gaddini (Tau Altopascio). Selezionatore: Stefano Mannelli.

FLORIA 2000: Fabiani, Gattai, Bianchi, Corsi, Nannelli, Pruneti, Fantechi, Loiacono, Cavicchi, Cirillo, Magnelli. A disp.: Calderini, Bartolini, Margheri, Giudice, Prunecchi.





Sul profilo Instagram @calciopiu.1982 le foto della partita.



In serata resoconto dettagliato della partita, a cura dell'inviato Edoardo Novelli.







