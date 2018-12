E' il giorno delle semifinali di Coppa Italia di Eccellenza; le quattro squadre rimaste in lizza si affronteranno questo pomeriggio per stabilire le vincenti, che accederanno alla finale...







...del prossimo 9 gennaio.



Per prime sono scese in campo, alle 14.30, al “Chiavacci” di via Purgatorio a Prato, Zenith Audax e Badesse. Questo il tabellino della gara:



Zenith Audax – Badesse 2-0 fine p.t.

ZENITH AUDAX: Brunelli, Melani, Perugi, Saccenti, Benvenuti, Facchini, Piras, Lenzini, Zizzari, Abdija, Manganiello. A disp.: Belli, Maretto, Frosini, Sow, Cirasella, Baldi, Ferraro. All.: Andrea Bellini.

BADESSE: Pupilli, Lellis, Stolzi, Mannini, Romani, Laruccia, Caponi, Bongini, Redi, Mitra, Hoxha. A disp.: Di Iorio, Manni, Bonechi, Pattaro, Barbetti, Ocoro Cuero, Crocetti, Casucci. All.: Luca Alunno Corbucci.

ARBITRO: Zoppi di Firenze, coad. da Biagioni e Gioffredi di Lucca.

RETI: 4' Manganiello, 28' Zizzari



La Zenith entra in campo decisa e passa in vantaggio al primo serio assalto, con Manganiello al quarto minuto. Dopo una fase di gioco tutto sommato equilibrata, al 28' i padroni di casa raddoppiano, con Zizzari. Le Badesse si vedono poco e si va al riposo sul punteggio di 2-0.





Intanto, a Civitella di Paganico, sono appena scese in campo Grosseto e Montignoso per l’altra semifinale di Coppa Italia; ecco le formazioni della gara che inizierà alle ore 15.00:



Grosseto - Montignoso 0-1

GROSSETO: Nunziatini, Pizzuto, Sabatini, Luci, Ciolli, Gorelli, Pierangioli, Zagaglioni, Andreotti, Boccardi, Raito. A disp.: Cipolloni, Lepri, Cantore, Del Nero, Bianchi, Fratini, Cretella, Camilli, Molinari. All.: Sebastiano Miano.

MONTIGNOSO: Frongillo, Ferri, Mussi, Castellacci, Signorini, Bugliani, Piscopo, Lazzarini, Tonazzini, Nigiotti, Fassone. A disp.: Alberti, Pennucci, Martinelli, Marchetti, Berti, Barbieri, Tazzini, Grossi, Offretti. All.: Gassani.

ARBITRO: Alessandro Donati di Livorno, coad. da Pacifici di Arezzo e Pacini di Empoli.

RETI: 11' Lazzarini



Dopo un avvio interlocutorio, all'11' improvvisamente la situazione si sblocca: è il Montignoso a passare inaspettatamente in vantaggio, grazie a un gol di Lazzarini. Il Grosseto accusa il colpo e impiega diversi minuti per reagire; intorno alla mezzora la squadra maremmana (oggi in maglia nera, mentre il Montignoso è in bianco...) sfiora il pareggio con un colpo di testa di Gorelli su angolo di Zagaglioni, che termina di poco alto sulla traversa. Al 34' locali ancora vicini al gol con Andreotti che, appena dentro l'area piccola sull'out destro, calcia a lato sull'uscita del portiere.