Sul Comunicato Ufficiale del C.R.T. uscito ieri pomeriggio, sono state ufficializzate date e modalità della trentaduesima edizione del “Trofeo Toscana” – Torneo Regionale...





...Marco Orlandi riservato alle categorie Allievi B 2003 e Giovanissimi B 2005 delle rappresentative provinciali della Toscana.

Per ogni categoria saranno formati due gironi da 5 squadre ciascuno in cui le squadre si affronteranno in gare di sola andata. Accederanno alle semifinali (gara unica in campo neutro) le prime due classificate di ciascun girone e, al termine dei tempi regolamentari, per stabilire la vincente in caso di parità, saranno tirati direttamente i calci di rigore.

Le distinte di ogni squadra potranno contenere fino a 20 giocatori e saranno ammesse 7 sostituzioni.

Potranno essere convocati fino ad un massimo di tre giocatori per squadra di appartenenza, ad eccezione delle Delegazioni di Massa Carrara e Grosseto, che ne potranno impiegare fino a quattro.



Questa la composizione dei due gironi, identica per entrambe le categorie:



GIRONE A

Arezzo – Firenze – Pistoia – Prato – Siena

GIRONE B

Grosseto – Livorno – Lucca – Massa Carrara – Pisa

Le giornate di gara previste sono: 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 13 e 27 marzo.



Le semifinali sono in programma per il 10 aprile 2019 e le finali di entrambe le categorie per il 25 aprile.



Questo il calendario completo:

1ª giornata – girone A: Prato – Pistoia, Firenze – Siena. Riposa: Arezzo

1ª giornata – girone B: Lucca – Pisa, Massa Carrara – Grosseto. Riposa: Livorno

2ª giornata – girone A: Pistoia - Arezzo, Prato – Siena. Riposa: Firenze

2ª giornata – girone B: Livorno – Lucca, Massa Carrara – Pisa. Riposa: Grosseto

3ª giornata – girone A: Firenze – Prato, Siena - Arezzo. Riposa: Pistoia

3ª giornata – girone B: Pisa - Grosseto, Livorno - Massa Carrara. Riposa: Lucca

4ª giornata – girone A: Pistoia – Firenze, Arezzo – Prato. Riposa: Siena

4ª giornata – girone B: Grosseto – Lucca, Pisa - Livorno. Riposa: Massa Carrara

5ª giornata – girone A: Siena – Pistoia, Arezzo - Firenze. Riposa: Prato

5ª giornata – girone B: Lucca – Massa Carrara, Grosseto - Livorno. Riposa: Pisa