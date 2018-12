E’ stato appena stampato, ed è pronto per raggiungere tutte le edicole della Toscana, il nuovo numero di Calciopiù (il quarantesimo stagionale), disponibile anche nella versione...



...on-line a partire dalle 7.00 di domattina. Come sempre vi abbiamo preparato un giornale ricco di notizie, risultati, classifiche, commenti, marcatori e foto da tutta la Toscana e riguardanti i campionati che vanno dalla Serie D agli Esordienti.

Se volete sapere tutto sui “duelli” fra Tau Altopascio e Cattolica Virtus negli Allievi B e nei Giovanissimi regionali, sull’andamento di tutti i campionati provinciali di Pisa, Prato, Arezzo, Siena e Pistoia; sulle partite più importanti del provinciale Firenze, non potete perdere Calciopiù!

E per quanto riguarda il settore Dilettanti, è stata la domenica dei derby e noi ve li raccontiamo: dalla vittoria del Signa sulla Lastrigiana, a quella del Galluzzo sul Lebowski e tanto altro…

Nel dettaglio, queste le partite che abbiamo seguito questa settimana:



SERIE D

Prato- Sinalunghese

ECCELLENZA

Camaiore – Grosseto, Fortis Juventus – Poggibonsi, Nuova Foiano – Colligiana

PROMOZIONE

Ath.Calenzano – Lampo, Jolly Montemurlo – Viaccia, Pontremolese – Maliseti Tobbianese, Luco – Sestese, A.Galluzzo Oltrarno – CS Lebowski

PRIMA CATEGORIA

Staffoli – Folgor Marlia, Mezzana – Lanciotto Campi, Rinascita Doccia – Piagge, N.P.Novoli – I.C.Incisa, Chianti Nord – A.Legnaia, Olimpic Sansovino – R.Reggello

SECONDA CATEGORIA

Pergine – Indomita Quarata, Gallianese – San Piero a Sieve, Voluntas Trequanda - Terontola