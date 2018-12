Le quattro corazzate del calcio giovanile dilettantistico toscano si sono ricompattate ai primi posti del ranking, tenendo una media punti insostenibile per la gran parte delle inseguitrici:





forse le sole Montevarchi e Zenith possono nutrire qualche speranza di aggancio, anche la Sangiovannese che pure era partita fortissimo sembra aver perso l\\\'abbrivio delle prime giornate. Le prime posizioni non hanno subito modifiche con Sestese in testa seguita da Cattolica, Tau e Scandicci, che piazza il “best score” del 13° turno e riaggancia le ruote delle fuggitive. Triplette importanti, le uniche di giornata, per Cattolica e Tau; tre sole le doppiette fra cui spicca la coppiola èlite del Margine che fa il balzo più significativo del turno.

Salti importanti anche per Navacchio e Olmoponte, gli aretini proseguono col loro trend positivo. In coda dà segnali di ripresa il San Piero a Sieve.





Maggior numero di punti fatti: 15 C.S.Scandicci 1908



Miglior balzo in classifica: dalla 45ª posizione alla 37ª posizione Margine Coperta

Balzo più lungo in classifica: dalla 98ª posizione alla 88ª posizione Aullese



Poker 4 su 4: -----

Tripletta 3 su 3: San Michele Cattolica Virtus; Tau Calcio Altopascio

Doppietta 2 su 2: Margine Coperta; Ponsacco 1920; Santa Firmina



Società di Puro Settore più alta in classifica: San Michele Cattolica Virtus(2° posizione) stabile

Società con due squadre più alta in classifica: Ponsacco 1920(24° posizione) new entry

Società con una squadra più alta in classifica: Ghivizzano Borgo a Mozzano(35° posizione) guadagna 1 posto

Società al comando in classifica generale: San Michele Cattolica Virtus