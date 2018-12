Varie : Fra Dilettanti e Giovanili: in settimana alcuni recuperi Inviato da Sonia Nuzzi 13 letture ) Si svolgeranno dopodomani, mercoledì 5, alcuni recuperi dei campionati Dilettanti e Giovanili. In particolare si tratta di due gare di Seconda Categoria, una di Juniores...



...una di Allievi e una di Giovanissimi Regionali.



Questo il programma dettagliato:

SECONDA CATEGORIA

Albereta S.Salvi – Molinense

ore 20.30 via Villamagna – Arbitro: Tommaso Loreto di Empoli



Radicondoli – Sancascianese

ore 14.30 com.le “Boscaglia” Radicondoli – Arbitro: Alessandro Lampedusa di Grosseto



JUNIORES REGIONALI – Gir.C

Settignanese – Antella 99

ore 15.00 Romagnoli – Arbitro: Lorenzo Marcaccini di Firenze



ALLIEVI REGIONALI – Gir.B

S.Donato Tavarnelle – San Miniato

ore 17.00 San Casciano V.P. – Arbitro: Gabriele Caldieron di Firenze



GIOVANISSIMI REGIONALI – Gir.B

Gavorrano – Forcoli Valdera

ore 16.00 Follonica







Cerca

Ricerca avanzata Eventi & Servizi

» Leggi la news Sondaggi Argomenti notizie ---- Anteprima -- Regionali -- Regionali -- Tornei Arbitri -- Giudice Sportivo Calcio a Cinque Calcio femminile Calcio Giovanile Calciopiu.net Comunicati Stampa Dagli Utenti Dilettanti -- Eccellenza -- Prima Cat. -- Promozione -- Seconda Cat. -- Serie D -- Terza Cat. Fasi finali Forum Fotostoria Il Pungiglione Interviste Palazzo Partite Regionali S.G.S. Sondaggi Speciali Top Undici Tornei Varie Utenti Online 41 utenti online



Iscritti: 0

Semplici visitatori: 41



Altro... utenti onlineIscritti: 0Semplici visitatori: 41 Previsioni Meteo

Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli Cliccando sulla cartina si aprirà una finestra: selezionate area e città per tutti i dettagli