Ecco il consueto riepilogo dei risultati di giornata e le classifiche aggiornate del campionato d'Eccellenza; si giocava la 12ª del girone A e la 14ª del Girone B:



GIRONE A - Giornata 12



Il Grosseto capolista pareggia in casa del Camaiore a reti bianche, ma il Fucecchio non ne approfitta impattando, con il medesimo risultato contro il Castelfiorentino. L’Atletico Cenaia, grazie alla tripletta di uno scatenato Bruzzone, vince 5-2 in trasferta contro il Castelnuovo Garfegnana. Vittorie esterne anche per San Miniato Basso (2-1 ai danno della Cuoiopelli), del Montignoso (2-0 sul Pontebuggianese), del Montecatini (3-0 sullo Sporting Cecina) e della Pro Livorno Sorgenti (3-1 al Vorno). L’unica vittoria interna di giornata è della San Marco Avenza che si è imposta per 3-1 sull’Atletico Piombino.



La classifica: Grosseto 29, Fucecchio 24, Montecatini e San Marco Avenza 23. Fuori dai play-off Pro Livorno Sorgenti 20, San Miniato Basso e Cuoiopelli 18, Castelnuovo Garfagnana e Montignoso 15, Ponte Buggianese e Camaiore 13,. Zona play-out: Vorno 12, Atletico Piombino, Atletico Cenaia, Sporting Cecina e Castelfiorentino 10.



GIRONE B - Giornata 14



Vince il Valdarno 2-0 sulla Bucinese, della Badesse sulla Castiglionese per 4-2. Viene fatto rispettare il fattore-campo da parte del Signa (3-2 sulla Lastrigiana), della Rignanese (2-1 sul Pratovecchio Stia) e del Grassina (2-0 sul Baldaccio Bruni) che perciò allunga in classifica. Pareggia il Poggibonsi contro la Fortis Juventus per 1-1, mentre tra Porta Romana ed Antella e tra Foiano e Colligiana finisce a reti bianche.



La classifica: Grassina 33, Poggibonsi 28, Fortis Juventus 25, Zenith Audax 24, Badesse 23, Colligiana e Valdarno 22. Fuori dai play-off: Lastrigiana 20, Baldaccio Bruni 19, Rignanese 18, Signa 16, Nuova Foiano 15. Nei play-out attualmente: Antella 10 punti, Porta Romana 9, Bucinese 7, Pratovecchio Stia 5. Castiglionese ultima a 2.



Valerio Pieraccini