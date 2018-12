Settimana piuttosto tranquilla nella redazione di Calciopiù. Poche le segnalazioni, sia telefoniche che per posta elettronica, segno che gli errori sull’edizione n.39 uscita...





...martedì 27 novembre non sono stati molti. Almeno speriamo…

Ecco dunque un veloce riepilogo di quanto ci avere segnalato in questi giorni:



- Nella squadra Under 15 di Serie C del Pisa, al bravo Matteoli non abbiamo attribuito, in questa prima fase di campionato, un paio di reti che invece ha segnato. In totale sono 8 e noi speriamo che il suo bottino cresca ancora tanto!

- Un nostro affezionato lettore del Friuli Venezia Giulia ci ha segnalato un errore fra i risultati dei Giovanissimi Nazionali Under 15: Genoa – Cremonese è terminata 2-2 e non 3-0 come da noi indicato nel paginone dei risultati. Corretto!

- Segnalazione con valore retroattivo: la scorsa settimana, nella partita degli Allievi B del Santa Maria, abbiamo attribuito un gol a Bosco e uno a Geno, invece Bosco ha realizzato una doppietta. Tente scuse al bravo Bosco e gol restituito.

- Nella cronaca della partita degli Allievi Regionali (girone D) del Navacchio Zambra, è stato nominato Wollard come autore di un tiro finito sulla traversa e invece è stato Pratesi a colpire il legno della porta avversaria.

- Infine, qualche (garbata) lamentela sul commento alla partita Grevigiana – CS Lebowski della categoria Esordienti e sul 2002 del Margine Coperta: cercheremo di essere ancora più equi e obiettivi con tutti.



Vi rinnoviamo l’invito a segnalarci tutto quello che non va al n. 055575761 o all’indirizzo mail calciopiu@progresso3.it

Alla prossima!