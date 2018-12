Francesco Zizzari, bomber di razza, è uno dei punti di riferimento della sua Zenith Audax, protagonista nel campionato di Eccellenza Girone B. Classe '82, in carriera ha indossato...





...le maglie, tra le altre, di Pietrasanta, Foggia, Reggina e Ravenna.



Per la Zenith Audax, un ottimo inizio di campionato.

"Sono contento poichè, non avendo sostenuto la preparazione, pensavo di poter incontrare qualche piccola difficoltà dal punto di vista fisico. Per un attaccante, la medicina migliore per migliorare la condizione è il gol, specialmente nelle prime partite, ed ora inizio a star meglio".

Per te già 8 reti in campionato ed 1 in Coppa: che obiettivi avete con la Zenith Audax?

"Ho conosciuto la società durante la scorsa estate tramite mister Andrea Bellini, con cui ero in contatto, dato che era vice-allenatore di Bruno Tedino ai tempi della mia militanza nella Pistoiese, nella stagione 2005/06. Lo scorso anno, ho accettato di trasferirmi al Pietrasanta in Promozione, senza guardare alla categoria, per seguire da vicino la mia tabaccheria a La Spezia e, in zona, non c'erano altre società serie che mi interessasero. Adesso, avendo trovato una soluzione con la tabaccheria, ho avuto così la possibilità di avvicinarmi a casa ed alla mia famiglia, vivendo a Pistoia. La Zenith Audax è molto organizzata a livello giovanile, avendo cotruito una scuola calcio da fare invidia a compagini professionistiche. Come tutte le squadre dilettanti, la squadra pratese ha bisogno di migliorarsi e credo sia già pronta al salto nella categoria superiore".



Valerio Pieraccini