E’ stato presentato oggi pomeriggio, in occasione dell’allenamento, il nuovo allenatore del San Donato Tavarnelle. Com’era già stato comunicato, si tratta di Roberto Malotti...



...tecnico di grande esperienza e non nuovo alla piazza, dal momento che aveva già condotto la squadra gialloblu nella scorsa stagione, culminata con la finale di Coppa Italia.

Attraverso il profilo Instagram della società abbiamo sentito le prime parole del nuovo allenatore del San Donato:



”La mia presenza qui è molto più di un semplice rapporto calcistico. Solo San Donato Tavarnelle poteva farmi tornare in panchina e darmi quegli stimoli per gettarmi nella nuova avventura.”

E poi, in merito al lavoro da fare con la squadra, ha continuato:

Questa squadra ha un buon gruppo ma dove potrà arrivare è ancora presto per dirlo. La mia vita insegna che bisogna fare sempre meglio e questo cercherò di trasmetterlo ai miei ragazzi. Occorre subito lavorare sulla mentalità e sulla grinta perchè le qualità individuali ci sono.”

E intanto, testa al Ponsacco…

”Abbiamo 90 minuti da affrontare contro una squadra allestita per vincere. In campo troveremo 11 giocatori , anche due ex che con la maglia gialloblù hanno dato il massimo.”

Intanto Simone Gori, che ha guidato la squadra nell’ultimo periodo, continuerà a lavorare a fianco di mister Malotti che ha speso parole importanti per il suo vice:

”Abbiamo idee molto simili, con lui ho un rapporto di grande stima. Lui avrebbe potuto portare la squadra fino in fondo alla stagione.”